تتيح ميزة التعرف على الصوت الذي تم تقديمها لأول مرة في نظام التشغيل iOS 14 لمستخدمي هواتف آيفون الذين يعانون من ضعف السمع تلقي تنبيهات مرئية عندما يكتشف هاتف آيفون أصواتًا معينة مثل أجهزة إنذار الدخان وصفارات الإنذار وطرق الأبواب ونباح الكلاب. حيث يقوم بذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج، لذلك لا يلزم الاتصال بالشبكة.

كيفية استخدام ميزة التعرف على الصوت في هواتف آيفون:

افتح تطبيق الإعدادات في جهاز آيفون الخاص بك.

انقر على خيار إمكانية الوصول.

انتقل إلى قسم (السمع) وانقر على (Sound Recognition).

انقر فوق المفتاح الموجود بجوار خيار التعرف على الصوت لتشغيله. ثم انقر فوق الأصوات أدناه لاختيار الأصوات التي تريد التعرف عليها.

في الشاشة التالية، سترى قائمة طويلة من المفاتيح التي تتوافق مع أنواع الصوت التي يمكن لجهاز آيفون التعرف عليها، مثل صفارات الإنذار وجريان المياه، حيث تشمل القائمة الكاملة:

إنذار الحريق. صفارة الإنذار. جهاز إنذار الدخان. القطط. الكلاب. الأجهزة. بوق السيارة. جرس الباب. طرق الباب. المياه الجارية. بكاء الأطفال.

انقر على مفتاح التبديل بجانب كل صوت تريد أن يتعرف عليه هاتف آيفون الخاص بك، حيث يمكنك تنشيط أي مجموعة من الخيارات.

بعد ذلك، اضغط على زر الرجوع مرة واحدة، ثم أخرج من الإعدادات.

إذا كنت ترغب في اختبار الميزة فحاول البحث عن أصوات مثل (صفارات الإنذار) أو (بكاء الأطفال) على يوتيوب، وعند التشغيل، ستضع الميزة إشعارًا تنبيهًا أعلى الشاشة.

في وقت لاحق، يمكنك رؤية قائمة بهذه التنبيهات في مركز إشعارات آيفون الخاص بك.

كيفية تشغيل ميزة التعرف على الصوت بسرعة من مركز التحكم:

يمكنك أيضًا تمكين أو تعطيل التعرف على الصوت بسرعة باستخدام اختصار مركز التحكم: لكن ستحتاج إلى إضافة الاختصار إلى شاشة مركز التحكم، وللقيام بذلك ستحتاج إلى إجراء تغيير في الإعدادات:

افتح تطبيق الإعدادات ثم انتقل إلى مركز التحكم.

في إعدادات مركز التحكم، قم بالتمرير لأسفل إلى قسم (المزيد من عناصر التحكم) وانقر على (Sound Recognition)، والذي يجب أن يكون بجانبه رمز زائد أخضر.

بعد ذلك، سيتم إدراج ميزة (Sound Recognition) في قسم عناصر التحكم المضمنة أعلى صفحة إعدادات مركز التحكم، ويمكنك تغيير ترتيب الاختصارات المضمنة عن طريق النقر على زر المقبض وسحبه على يمين كل عنصر.

بعد ذلك، متى أردت تمكين ميزة التعرف على الصوت بسرعة، ما عليك سوى إظهار مركز التحكم والنقر على رمز الميزة.





