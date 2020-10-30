فيسبوك توقف توصية المجموعات الجديدة قبل الانتخابات

أعلن موقع فيسبوك اليوم الجمعة أنه سيوقف مؤقتًا توصيات المجموعات الجديدة للمستخدمين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وجاء هذا الإعلان بعد يوم من تصريح الرئيس التنفيذي (مارك زوكربيرج) بأنه قلق بشأن ارتفاع مخاطر الاضطرابات في الولايات المتحدة الناجمة عن الانتخابات.

وقال زوكربيرج في مكالمة يناقش فيها أرباح فيسبوك في الربع الثالث من العام الحالي: “أشعر بالقلق من أنه مع الانقسام الشديد في أمتنا، ومع احتمال أن تستغرق نتائج الانتخابات أيامًا أو أسابيع حتى يتم الانتهاء منها، هناك خطر حدوث اضطرابات مدنية في جميع أنحاء البلاد”. وأضاف: “بالنظر إلى هذا، تحتاج الشركات مثل شركتنا إلى تجاوز ما قمنا به من قبل”.

كما أعلنت الشركة يوم الجمعة أنها ستحد من توزيع وسم “أنقذوا أطفالنا” على علاقاتها مع مجموعة نظرية المؤامرة QAnon، التي حظرها فيسبوك في وقت سابق من الشهر الحالي. وقال متحدث باسم الشركة في بيان: “عندما يبحث الناس عنه، سيرون الآن موارد موثوقة لسلامة الأطفال”.

ومن المعروف أن مجموعات فيسبوك تُستخدم لنشر نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة. وإن قرار تصفية المجموعات الجديدة من التوصيات هو تكتيك يمكن أن يبطئ انتشار المعلومات المضللة في الأيام الأخيرة من الانتخابات الأمريكية.

وقال زوكربيرج يوم الأربعاء خلال جلسة استماع أمام لجنة التجارة بمجلس الشيوخ: إن شركة وسائل التواصل الاجتماعي ستوقف مؤقتًا توصية الجماعات المدنية.

وبالإضافة إلى ذل، أعلن موقع إنستاجرام – المملوك لشركة فيسبوك – يوم الخميس أنه سيعطل مؤقتًا علامة التبويب “الأخيرة” من صفحات الوسم في محاولة للحد من انتشار المعلومات المضللة. وعلامة التبويب هي ميزة تعرض للمستخدمين أحدث محتوى مصنّف بعلامات تصنيف معينة، بغض النظر عما إذا كان ذا صلة بالموضوع.

ولم تذكر الشركة متى سيُعاد تفعيل هذه الميزات.





