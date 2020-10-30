فيسبوك تعلن عن عدد مستخدميها النشطين شهريًا

حذرت شركة فيسبوك يوم الخميس من أن عام 2021 سيكون عسيرًا حتى مع تجاوز تقديرات المحللين للإيرادات الفصلية حيث واصلت الشركات التي تتأقلم مع جائحة فيروس كورونا العالمي الاعتماد على أدوات الإعلانات الرقمية الخاصة بالشركة.

وقالت أكبر شركة لوسائل التواصل الاجتماعي في العالم في توقعاتها: إنها تواجه “قدرًا كبيرًا من عدم اليقين”، مستشهدةً بتغيرات وشيكة في الخصوصية من قبل شركة آبل، وانعكاس محتمل في التحول الذي دفعه الوباء إلى التجارة عبر الإنترنت.

وقالت فيسبوك: “بالنظر إلى أن التجارة عبر الإنترنت هي أكبر قطاع إعلان لدينا، فإن أي تغيير في هذا الاتجاه يمكن أن يكون بمنزلة رياح معاكسة لنمو عائدات الإعلانات لعام 2021”.

وتُظهر النتائج المالية لكل من فيسبوك، وجوجل، وأمازون مدى مرونة عمالقة التقنية حتى في حين دمر الوباء أجزاء أخرى من الاقتصاد. وقد جرّ عليها النجاح مزيدًا من التدقيق في واشنطن، حيث تواجه الشركات عدة تحقيقات لمكافحة الاحتكار.

وارتفع إجمالي إيرادات فيسبوك – التي تتكون أساسًا من مبيعات الإعلانات – بنسبة 22 في المئة إلى 21.47 مليار دولار من 17.65 مليار دولار في الربع الثالث المنتهي في 30 أيلول/ سبتمبر، متجاوزًا تقديرات المحللين بزيادة قدرها 12 في المئة، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv.

وبالكاد أثرت مقاطعة الإعلانات في شهر تموز/ يوليو بسبب تعامل فيسبوك مع خطاب الكراهية، والتي أدت إلى توقف بعض أكبر المنفقين الفرديين لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي، في مبيعاتها، والتي تأتي في الغالب من الشركات الصغيرة.

وانخفض نمو الإيرادات الخاص بشركة فيسبوك – التي تعد ثاني أكبر بائع للإعلانات عبر الإنترنت في العالم بعد جوجل – بصورة مطردة مع نضوج أعمالها، وذلك حتى مع أنها وصلت إلى أكثر من 20 في المئة طوال عام 2019.

ومع ذلك، وبالمقارنة بالتوقعات، شهدت الشركة عامًا مزدهرًا بسبب استخدام المستخدمين العالقين في المنزل المتزايد لمنصاتها وسط عمليات الإغلاق المرتبطة بالفيروس، والتي خففت من مبيعات الإعلانات عبر الإنترنت حتى مع تضرر النشاط الاقتصادي الأوسع.

وواصلت فيسبوك توسيع قاعدة مستخدميها، إذ ارتفع عدد المستخدمين النشطين شهريًا إلى 2.74 مليار، مقارنة بتقديرات تبلغ 2.70 مليار وفقًا لبيانات IBES حتى مع انخفاض أعداد المستخدمين في أمريكا الشمالية مقارنة بالربع الثاني.

توقعت الشركة أن يستمر هذا الاتجاه لبقية العام، مع ثبوت أو انخفاض أرقام المستخدمين قليلًا في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث.





