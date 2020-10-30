شاومي تزيح آبل من المركز الثالث في سوق الهواتف

أظهرت بيانات السوق أن شركة شاومي الصينية المصنعة للهواتف الذكية استحوذت على حصة سوقية في الصين وأوروبا في الربع الثالث من العام الحالي مع تراجع هيمنة منافستها هواوي بسبب العقوبات الأمريكية.

واحتلت شاومي المركز الثالث في قائمة المتصدرين العالمية. وباعت 47.1 مليون هاتف في الربع الثالث، بزيادة قدرها 45 في المئة عن العام السابق، وفقًا لشركة أبحاث السوق (كاناليس) Canalys.

وانكمش سوق الهواتف الذكية العالمي بنسبة 1 في المئة على أساس سنوي في المدة من 1 تموز/ يوليو إلى 30 أيلول/ سبتمبر مع انخفاض الشحنات إلى 348 مليون وحدة، لكنه ارتفع بنسبة 22 في المئة من الربع الثاني الذي انتشر فيه الوباء.

واستعادت شركة سامسونج المركز الأول بفضل المبيعات في الهند، حيث عانت العلامات التجارية الصينية بسبب التوترات السياسية.

وتراجعت هواوي إلى المرتبة الثانية على مستوى العالم، واحتلت آبل – التي أطلقت هاتف آيفون 12 الجديد في وقت سابق من الشهر الحالي – المرتبة الرابعة في الربع الثالث من 2020.

وقالت شركة أبحاث السوق (كاونتر بوينت) Counterpoint في مذكرة يوم الخميس: إن هاتف آيفون 11 كان الهاتف الأكثر مبيعًا في الربع في الصين على الرغم من عدم وجود تقنية الجيل الخامس 5G.

وقالت الشركة يوم الخميس إن توقيت إصدار آيفون 12 أدى إلى انخفاض مبيعات آبل في الصين الكبرى بنسبة 29 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي. وتتوقع العودة إلى النمو في الصين في الربع الحالي.

وفي الصين، كانت شاومي هي العلامة التجارية الوحيدة التي سجلت نموًا، وفقًا لشركة (كاونتربوينت)، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 8 في المئة على أساس سنوي. واستمر سوق الهواتف الذكية الصيني العام في الانكماش، حيث انخفضت الشحنات بنسبة 14 في المئة.

وقال (مو جيا) – المحلل في شركة كاناليس في مذكرة يوم الجمعة: “فعلت شاومي قصارى جهدها للاستحواذ على الشحنات من هواوي”. وفي أوروبا، تراجعت شحنات هواوي بمقدار الربع، في حين قفزت شحنات شاومي بنسبة 88 في المئة، على حد قوله.

وأضاف جيا: “خاطرت شاومي بوضع أهداف إنتاجية عالية، ولكن هذه الخطوة آتت أكلها عندما تمكنت من ملء القنوات في الربع الثالث بأجهزة كبيرة الحجم، مثل: سلسلة (ردمي 9) Redmi 9”.

هذا؛ ويُعتقد أن مستقبل هواوي غامض حيث أن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على الشركة تعيق إمدادها من الرقائق.

وقال (ريتشارد يو) – الرئيس التنفيذي لأعمال المستهلكين في هواوي: إن الشركة لن تكون قادرة بعد الآن على إنتاج مجموعة شرائح كيرين المتطورة بدءًا من شهر أيلول/ سبتمبر.





