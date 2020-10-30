سوني تسعى لشراء خدمة بث الرسوم ‏Crunchyroll‏ بأكثر من 950 مليون دولار

ذكرت صحيفة (نيكاي) Nikkei يوم الجمعة أن شركة سوني تجري محادثات نهائية مع شركة الاتصالات الأمريكية (أي تي آند تي) AT&T لشراء خدمة بث الرسوم المتحركة الأمريكية (كرنشي رول) Crunchyroll في صفقة تزيد قيمتها على 100 مليار ين (957 مليون دولار).

وقالت نيكي إن عملية الاستحواذ ستمنح سوني الوصول إلى أعضاء (كرنشي رول) البالغ عددهم 70 مليونًا في جميع أنحاء العالم، مما يسمح لمجموعة الترفيه والإلكترونيات اليابانية بالتنافس على نحو أفضل مع شركة (نتفليكس) Netflix، والمنافسين العالميين الآخرين.

وتأمل شركة سوني – التي حصلت حديثًا على الحقوق الحصرية للتفاوض بشأن (كرنشي رول) – في الاستفادة من القناة الجديدة لتوزيع المحتوى الترفيهي الخاص بها، ويشمل ذلك الأفلام والموسيقى.

وكانت سوني قد اشترت شركة (فنيميشن برودكشن) Funimation Productions – وهي شركة توزيع رسوم متحركة مع مليون مشترك مدفوع – مقابل 143 مليون دولار في عام 2017.

وتعمل سوني على تعزيز أنشطة الألعاب والترفيه في إطار إستراتيجية الرئيس التنفيذي (كينيشيرو يوشيدا) لزيادة تدفقات الإيرادات المتكررة التي تخفف من تأثير دورات مبيعات الأجهزة المتقلبة.

ولقد رفعت سوني توقعات أرباحها السنوية هذا الأسبوع، وذلك مع استمرار نشاطها في الألعاب في جذب الطلب “المتداخل” وفيلم الرسوم المتحركة الياباني Demon Slayer – الذي تشترك في توزيعه وحدة الموسيقى التابعة لشركة سوني – مما حقق بداية قوية في اليابان.

وفي خبر آخر يتعلق بسوني، أعلنت الشركة عبر تدوينة جديدة عن المزيد من التفاصيل بشأن مجموعة PlayStation Plus، وهي سلسلة جديدة منسقة من ألعاب منصة (بلاي ستيشن 4) PS4 ستكون متاحة للتنزيل الرقمي عبر منصة (بلاي ستيشن 5) PS5.

ومن المفترض إطلاق الخدمة مع منصة الألعاب الجديدة في الولايات المتحدة في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وتوفر PlayStation Plus لمالكي (بلاي ستيشن 5) أكثر من عشرة ألعاب (بلاي ستيشن 4) كلاسيكية.

وستكون الألعاب متاحة لمشتركي PlayStation Plus دون أي تكلفة إضافية، وتظل متاحة طالما كان الاشتراك نشطًا.





