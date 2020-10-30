تيليجرام تدعم تثبيت عدة رسائل في المحادثات

أعلنت خدمة التراسل الفوري تيليجرام اليوم الجمعة عن إطلاق ميزات جديدة، مثل: تثبيت عدة رسائل في أية محادثة.

وقالت تيليجرام في تدوينة: “يمكنك ابتداءً من اليوم تثبيت عدة رسائل في أية محادثة، والحصول على إشعار عند اقتراب الأصدقاء الذين يشاركون موقعهم المباشر، وإرسال الملفات الصوتية كقوائم تشغيل والمزيد”.

وأضافت تيليجرام أن جميع المحادثات أصبحت تدعم الرسائل المثبتة المتعددة. ويمكن للمستخدم التنقل بينها عبر الضغط على الشريط العلوي عدة مرات – أو استخدام الزر الجديد لعرض جميع الرسائل المثبتة في صفحة مستقلة. وبالإضافة للمجموعات والقنوات، أصبحت الرسائل المثبتة تعمل في المحادثات الشخصية.

ومع التحديث الجديد، أصبح بالإمكان؛ عند مشاركة الأصدقاء مواقعهم الحيّة، تعيين منبه لإشعاره عند اقترابهم. وأصبحت الأيقونات على خريطة الموقع الحيّ تُظهر الاتجاه الذي يتجهون فيه ليتمكن المستخدم من معرفة فيم إذا كانوا على الطريق الصحيح أو قد اتخذوا منعطفًا خطأً.

وعندما يرسل المستخدم عدّة ملفات صوتية بالوقت نفسه، فإنها ستُجمَّع في قائمة تشغيل لتسهيل تشغليها، أو تحويلها أو التعليق عليها. وبفتح أحد الملفات الصوتية سيؤدي ذلك إلى تشغيل جميع الملفات في مُشغل تيليجرام للوسائط داخل التطبيق. ويؤدي إرسال عدّة ملفات معًا لعرضها أيضًا في فقاعة واحدة. ومن الممكن تقطيعها وتحديد ملف واحد أو أكثر.

وبسبب زيادة التعليقات من نشاط مشتركي القنوات، قدمت تيليجرام طرقًا جديدةً لمساعدة المشرفين. بالإضافة لإحصاءات القنوات، أصبح بالإمكان رؤية الإحصائيات لكل منشور في القناة، والقنوات العامة التي قامت بتحويل المنشور إليها.

وقالت تيليجرام: إن مطوري نظام أندرويد أضافوا مؤثرات بصرية جديدة عند إرسال الرسائل والتبديل بين الملفات الصوتية في المُشغل. وأيضًا في أندرويد، أصبح بالإمكان الآن تعديل وإعادة إرسال الصور مباشرةً، دون الحاجة لتحميلها، ورفعها، إذ يكفي الضغط على زر الفرشاة عند عرض الصورة لتحديد علامة ما بإشارة، أو وضع الملصقات على الوجوه.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق تيليجرام لهواتف أندرويد من متجر بلاي، ولهواتف آيفون وحواسب آيباد من متجر آب ستور، كما يمكن تنزيله للحواسيب الشخصية من الموقع الإلكتروني الخاص بها.





