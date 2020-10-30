تويتر تعلن عن نتائجها المالية وعدد مستخدميها النشطين

أضافت شركة تويتر يوم الخميس عددًا من المستخدمين إلى منصتها أقل مما توقعته وول ستريت، وقالت: إن زيادة النفقات ستتسارع في الربع الأخير، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 16 في المئة.

كما حذّرت الشركة من أنه من الصعب توقع رد فعل المعلنين مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقالت تويتر: إن العديد من الشركات أوقفت مؤقتًا الإنفاق الإعلاني خلال الربع الثاني بسبب الاحتجاجات الواسعة بعد وفاة جورج فلويد في شهر أيار/ مايو الماضي، وقالت: إنه قد تكون هناك ديناميكية مماثلة في الانتخابات الأمريكية.

وقالت تويتر: إن عدد مستخدمي موقعها النشطين يوميًا بلغ 187 مليون خلال الربع الثالث من عام 2020، متجاوزًا توقعات المحللين

كان لديه 187 مليون مستخدم نشط يوميًا (mDAU) خلال الربع الثالث، وهو دون توقعات المحللين عند 195.2 مليون مستخدم، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv. وبلغ الرقم 186 مليون في الربع السابق.

ومع ذلك، نما إجمالي الإيرادات بنسبة 14 في المئة على أساس سنوي إلى 936 مليون دولار خلال الربع المنتهي في 30 أيلول/ سبتمبر الماضي، متفوقًا على تقديرات المحللين البالغة 777.15 مليون دولار.

وقال (نيد سيجال) – المدير المالي في تويتر، خلال مكالمة مع المحللين: إن النمو كان مدعومًا بتنسيقات الإعلانات المحدثة، وتحسين قياس الإعلانات، وعودة الأحداث التي أُقفت مؤقتًا بسبب الوباء.

وقالت تويتر: إنها تتوقع – خارج فترة الانتخابات – أن تستمر اتجاهات الإيرادات أو حتى تتحسن في الربع الحالي.

ونمت عائدات الإعلانات في الربع الثالث بنسبة 15 في المئة لتصل إلى 808 ملايين دولار عن المدة ذاتها من العام الماضي، متجاوزةً التقديرات البالغة 645.95 مليون دولار.

وقالت تويتر: إنها ستؤجل إطلاق منتج إعلاني جديد حتى عام 2021 حيث تعمل على دمج متطلبات خصوصية بيانات الهاتف المحمول الجديدة.

ونمت التكاليف والنفقات بنسبة 13 في المئة عن المدة نفسها من العام الماضي إلى 880 مليون دولار، إذ قالت الشركة: إنها أنفقت أكثر على النفقات المتعلقة بالبنية التحتية.

وبلغ صافي الدخل في الربع الثالث 28.66 مليون دولار، أو 4 سنتات للسهم الواحد، بانخفاض من 36.5 مليون دولار، أو 5 سنتات للسهم في الربع ذاته من العام الماضي.





