تأخير إطلاق آيفون من آبل يجعلها تخسر 100 مليار دولار من قيمة أسهمها مؤقتًا

أدى الإطلاق المتأخر لهواتف آيفون الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G إلى تأجيل عملاء آبل لشراء أجهزة جديدة، مما دفع الشركة دفع الشركة يوم الخميس للإعلان عن أكبر انخفاض فصلي في مبيعات آيفون منذ عامين.

وتراجعت شركة آبل بأكثر من 5 في المئة في مرحلة ما من التداول بعد ساعات العمل، مما أدى إلى خسارة 100 مليار دولار من قيمتها السوقية.

واعتادت شركة آبل منذ عام 2013 على الإعلان عن هواتف آيفون جديدة خلال شهر أيلول/ سبتمبر، ولكن التأخير الناجم عن وباء الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 إلى تأخير الإعلان لمدة شهر، مع استمرار شحن بعض الأجهزة.

وحتى مع ازدهار مبيعات أجهزة ماك، وأير بودز التي عززت إجمالي الإيرادات والأرباح فوق ما توقعه المحللون، انخفضت مبيعات آيفون بنسبة 20.7 في المئة إلى 26.4 مليار دولار.

وتوقع المستثمرون انخفاض المبيعات من شركة آبل، لكن التراجع كان أسوأ من المتوقع، خاصةً في الصين، حيث يمكن لعدد أكبر من المستهلكين الوصول إلى شبكات الجيل الخامس 5G مقارنةً بالولايات المتحدة، أو أوروبا.

ولقد تجاوزت آبل في الغالب توقعات المبيعات للعام الحالي، وذلك مع إصدار عددًا كبيرًا من المنتجات والخدمات الجديدة التي احتضنها عملاؤها أثناء بقائهم في المنزل إلى حد كبير خلال الوباء.

وقالت شركة آبل: إن الإيرادات والأرباح للربع الرابع المنتهي في 26 أيلول/ سبتمبر بلغت 64.7 مليار دولار و 73 سنتًا للسهم، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 63.7 مليار دولار و 70 سنتًا للسهم، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv.

وفي مقابلة مع رويترز، قال الرئيس التنفيذي لشركة آبل (تيم كوك): إنه “متفائل” بشأن دورة آيفون 12 بناءً على الأيام الخمسة الأولى من بيانات الشحن. وأضاف: “إن شبكات الجيل الخامس 5G هي فرصة تحدث مرة واحدة في كل عقد”.

وأدى توقيت إصدار آيفون 12 إلى انخفاض المبيعات في الصين الكبرى بنسبة 28.5 في المئة إلى 7.95 مليارات دولار. وقال كوك: إنه يتوقع أن تساعد أجهزة الجيل الخامس 5G الجديدة مبيعات آيفون في الصين.

وقال كوك لرويترز: “ما نشهده في الأيام الخمسة الأولى يعطينا ثقة كبيرة بأن الصين ستعود للنمو في الربع الأول من السنة المالية”.

ولم تقدم شركة آبل توقعات بشأن نمو الإيرادات، لكن المدير المالي (لوكا مايستري)، قال: إن الإيرادات من الخدمات والمنتجات بخلاف آيفون ستنمو بنسبة مضاعفة في الربع الأول من السنة المالية، بما يتماشى مع توقعات المحللين. وقال: إن إيرادات آيفون ستنمو أيضًا، مما يعني أن السعر سيكون في خانة الآحاد. ويتوقع المحللون ارتفاع إيرادات آيفون بنسبة 6.45 في المئة إلى 59.56 مليار دولار في الربع الأول، وفقًا لبيانات Refinitiv.

وقال كوك لرويترز: إن لدى آبل 585 مليون مشترك دافع عبر منصاتها، وذلك يرتفع العدد من 550 مليون مشترك في الربع السابق، وأقرب إلى الهدف الذي حددته الشركة لنهاية تقويم 2020، والبالغ ‏600 مليون مشترك.

وقالت شركة آبل: إن إيرادات قطاع الملحقات التابع لها ارتفعت بنسبة 20.8 في المئة لتصل إلى 7.9 مليارات دولار، مقارنةً بتقديرات المحللين، بزيادة قدرها 13.5 في المئة إلى 7.4 مليارات دولار، وفقًا لبيانات Refinitiv. وارتفعت مبيعات أجهزة ماك، وآيباد إلى 9 مليارات دولار، و6.8 مليارات دولار، مقارنةً بتقديرات بلغت 7.92 مليارات دولار و 6.12 مليار دولار ، وفقًا لبيانات Refinitiv.





