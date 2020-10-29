Shower Power .. مكبر صوت يعمل بالطاقة الكهرومائية

يمكن لمكبر الصوت الجديد (Shower Power) المقاوم للماء من (Ampere) أن يبسط روتينك الصباحي عبر توليد 100 في المئة من طاقته من الماء، لذلك يمكنك الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك والبودكاست والكتب الصوتية في الحمام.

وجرى تصميمه ليتصل بأي رأس مرش استحمام، مما يجعله يعترض تدفق المياه لتشغيل المولد الكهرومائي الذي يشحن بطارية مكبر الصوت الذي يعمل بتقنية البلوتوث.

كما أنه مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 100 في المئة.

ويشبه (Shower Power) مكبر الصوت السابق العامل بالماء (Hyquadio)، لكن (Ampere) قدمت المزيد من الخيارات للتحكم في مكبر الصوت، مع عناصر تحكم فعلية ضمن الجهاز وجهاز تحكم عن بُعد يعمل بالبطارية.

وعند توصيل مكبر الصوت وتدفق الماء، يجب أن توفر البطارية بسعة 2500 ميلي أمبير أكثر من 80 ساعة من التشغيل بأقصى مستوى للصوت، ويتقلص هذا الرقم إلى نحو 17 ساعة بأقصى مستوى للصوت مع انقطاع الماء.

وتقول (Ampere): بالنظر إلى حجم المكون الذي يتم تدويره بواسطة الماء، فإن (Shower Power) قادر على تلبية متطلبات بطارية المكبر إلى أجل غير مسمى عند مستوى صوت يتراوح بين 60 و 70 في المئة.

ويوضح الإعلان أن الجهاز يحتوي على صوت غامر وجهير عميق، وبالنظر إلى أن هناك أنواع مختلفة من رؤوس مرش الاستحمام، فقد ينتج عن ذلك مجموعة واسعة من الأصوات الممكنة.

ويمكن لمكبرات الصوت المستقلة المقاومة للماء أيضًا تشغيل الموسيقى بسهولة أثناء الاستحمام، لكن يجب إزالتها في كل مرة تحتاج فيها إلى شحنها، على عكس (Shower Power).

ويتم إطلاق (Shower Power) عبر منصة التمويل الجماعي (Kickstarter) مقابل 59 دولار، مع سعر تجزئة مقترح يصل إلى 99 دولار.

ويمكنك إضافة جهاز التحكم عن بُعد المقاوم للماء مقابل 15 دولار، أو مكبر صوت إضافي مقابل 20 دولار، وتتاح الطلبات الأولية عبر موقع (Ampere) في 15 نوفمبر، على أن يُطرح الجهاز للبيع في شهر ديسمبر.





