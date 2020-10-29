Insta360 One X2 تحصل على شاشة تعمل باللمس

أعلنت شركة (Insta360) اليوم عن (Insta360 One X2)، وهي كاميرا جديدة قادرة على التصوير بزاوية 360 درجة تحل محل (Insta360 One X) الصادرة في عام 2018.

وتضيف الكاميرا الجديدة شاشة تعمل باللمس كاملة الألوان لتسهيل التقاط الصور البانورامية وبطارية قابلة للإزالة بسعة أكبر بكثير – 1630 ميلي أمبير – تمنحك نحو 80 دقيقة من التصوير.

ويمكنك استخدام شاشة اللمس للتشغيل وتغيير الإعدادات وتبديل أوضاع الكاميرا، بشكل مماثل لكاميرا (GoPro Max).

ومن المزايا الأخرى لتصميم الكاميرا الجديدة أنه يسمح بمقاومة تسرب المياه بشكل أفضل وفقًا لمعيار (IPX8)، مما يجعل الكاميرا قادرة على الصمود على عمق يصل إلى 10 أمتار في الماء دون حافظة.

ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة 5.7K بمعدل 30 إطار في الثانية، كما يمكنها تسجيل الفيديو بدقة 3K بمعدل 100 إطار في الثانية.

وتدعم الكاميرا ترميز الفيديو (H.265) الأكثر كفاءة، بالإضافة إلى الاستقرار والأداء المحسن في الإضاءة المنخفضة.

وتستفيد (Insta360 One X2) من قائمة مألوفة من أوضاع الكاميرا والحلول البرمجية، مثل وضع (Bullet Time) ووضع (Starlapse) ووضع كاميرا الويب وتصحيح الألوان (AquaVision) وتصدير (MultiView).

وتوفر الكاميرا بعض الميزات الجديدة، حيث يتيح لك وضع (InstaPano) التقاط صور بانورامية فائقة الانسيابية مسطحة بنقرة واحدة فقط، ويمكنك معاينة لقطتك باستخدام الشاشة المدمجة.

وبمجرد استيراد اللقطة إلى التطبيق، يمكنك اختيار أي جزء من هذه اللقطة تريد اقتصاصه لتصديره بتنسيق (JPG).

وهناك تحسين آخر جدير بالملاحظة في هذه الكاميرا الجديدة وهو الصوت، إذ تستطيع الكاميرا – بفضل ميكروفوناتها الأربعة – التقاط الصوت بحسب الاتجاه.

ويسمح ذلك بالحصول على صوت معزز وفقًا لاتجاه المشاهدة، كما تعمل الخوارزمية الذكية الجديدة للحد من الرياح بشكل أفضل من ذي قبل.

وتبني الشركة أدوات التحرير المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لاستخدامها في تطبيق الهاتف الذكي، حيث هناك (Shot Lab)، وهي مجموعة مختارة من القوالب التي تضيف تأثيرات سينمائية للقطات.

وأعلنت الشركة عن ملحق (Bullet Time Cord) الجديد، بحيث يحل محل مقبض (Bullet Time).

وتتوفر كاميرا (Insta360 One X2) مقابل 430 دولار، أي أغلى بنحو 30 دولار من الطراز السابق.





