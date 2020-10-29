يحتوي متجر جوجل بلاي على مئات الآلاف من التطبيقات، والعديد منها عبارة عن ألعاب، وفي الواقع تعتبر تطبيقات الألعاب شائعة جدًا لدرجة أنها أول علامة تبويب تراها عند فتح تطبيق المتجر، وتحتوي على العديد من الفئات، مثل: الألعاب الإستراتيجية والألعاب الرياضية وألعاب تقمص الأدوار، وألعاب الرماية، وغيرها الكثير.

لذا سواء كنت مستخدمًا جديدًا لنظام التشغيل أندرويد وتحتاج إلى بعض الألعاب الجديدة لبدء إنشاء مكتبة جوجل بلاي الخاصة بك، أو ببساطة تبحث عن أحدث الألعاب الجديدة التي تستحق وقتك واهتمامك فهذا المقال لك.

إليك 5 من أبرز تطبيقات الألعاب لمستخدمي أندرويد في 2020:

1- لعبة BattleChasers: NightWar:

من أفضل تطبيقات الألعاب التي تقدم لك تجربة لعب ممتعة من خلال تقمص شخصية فتاة صغيرة تُسمى (جولي) التي تتولى البحث عن والدها المفقود منذ فترة طويلة.

وتستعين الفتاة في رحلة البحث بمجموعة من القفازات السحرية التي تركها والدها خلفه والتي تُعطي مرتديها قدرات قتالية لا تُوصف، حيث يجب على (جولي) تعلم كيفية استخدام قفازات والدها بينما تشرع في مغامرتها الملحمية خلف الحدود للكشف عن الحقيقة وراء اختفاء والدها والبحث عنه.

اللعبة متاحة مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

2- لعبة Call of Duty Mobile:

تعد اللعبة استثنائية وتعتبر من أفضل تطبيقات الألعاب لمستخدمي الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد في 2020، وفي آخر تحديث للعبة اُدخل وضع جديد يُسمى (Warfare) يتيح لمجموعة لاعبين تتكون من 20 لاعبًا تشكيل فريق للقتال مع فريق آخر بالعدد نفسه في أجواء ملحمية رائعة.

ونظرًا إلى أن اللعبة بالفعل تحظى بشعبية كبيرة، فمن السهل جدا الدخول في أي قتال سواء كنت تريد اللعب مع لاعبين عاديين أو مواجهة المزيد من اللاعبين المخضرمين في مباراة مصنفة، وبما أن اللعبة مجانية فهناك العديد من الأدوات التي يمكنك الحصول عليها من خلال عمليات الشراء داخل اللعبة بالإضافة إلى الاشتراكات المميزة التي تتيح لك الحصول على المزيد من المكافآت النقدية لإنفاقها في شراء المزيد من الأسلحة والمعدات.

اللعبة متاحة مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

3- لعبة The Room: Old Sins:

من أبرز تطبيقات ألعاب الألغاز، وهو الإصدار الرابع في سلسلة تطبيقات ألعاب الألغاز (The Room) الحائزة على العديد من الجوائز، في هذه اللعبة يجب عليك استكشاف منزل غريب نوعا ما لمهندس فقد في الفترة الأخيرة لإيجاد أي دليل على مكان اختفاءه.

حيث يمكن استخدام العدسة المتطورة، لاستكشاف غرف مختلفة في المنزل التي تحتوي على صناديق وألغاز متطورة بشكل لا يصدق، وإذا تمكنت من حل جميع الألغاز، فستكتشف ما حدث للمهندس المفقود وزوجته، وتعتبر اللعبة واحدة من أكثر الألعاب إثارة التي ستلعبها في هاتفك، حيث تجتمع الرسومات والصوت معًا لخلق أجواء إثارة رائعة أثناء تفحصك للأشياء المعقدة بعناية للكشف عن الأسرار لمساعدتك في رحلتك.

اللعبة متاحة مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

4- لعبة Bad North: Jotunn Edition:

هي لعبة تقع ضمن فئة الألعاب الإستراتيجية، حيث يجب عليك القيام بحماية جزيرتك الصغيرة من حشد المهاجمين، الذي يأتون إليك بسرعة لضرب دفاعاتك والتسلل إلى مملكتك، وكلما فشلت في صدهم سيتقدمون أكثر، وستتقلص مساحة جزيرتك.

حيث يعتبر الهدف الرئيسي هو البقاء على قيد الحياة في كل مواجهة، والتأكد من أن قائد كل وحدة عسكرية في جيشك سوف يعيش ليقاتل في المعركة التالية، وتتميز اللعبة بأسلوبها الفني البسيط والرائع ومتعة لا نهاية لها لأن الأشياء تتغير في كل مرة تلعب فيها.

اللعبة متاحة لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

5- لعبة GRID Autosport:

صُممت اللعبة لعشاق ألعاب سباقات السيارات، وتتميز اللعبة برسومات مذهلة، وألعاب قيادة مكثفة، وإثارة كبيرة، وبسبب احتوائها على الرسومات المكثفة فإنها لا تدعم سوى عدد قليل من الهواتف الذكية التي تأتي بمعدل تحديث عالي للشاشة، مثل: هواتف سامسونج جالاكسي إس 20 أو بيكسل 5 أو ون بلس 8 أو هواوي ميت 40 وغيرها من الهواتف الذكية الرائدة.

ويمكنك شراء اللعبة مقابل 10 دولارات لمرة واحدة، مما سيتيح لك الوصول إلى أكثر من 100 سيارة و 100 خريطة مع خيارات تحكم وصعوبة متعددة لتناسب أسلوب لعبك.

اللعبة متاحة لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.





