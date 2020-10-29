هل تعلم أن لدى أمازون سوقًا ضخمًا للمنتجات المستعملة؟

تعد شركة أمازون وشركة (eBay) من أكبر بائعي التجزئة الإلكترونية، ولكن لا يعتقد الناس غالبًا أنهما متشابهان، حيث إن أمازون ليست فقط للمنتجات الجديدة ذات العلامات التجارية، إنها أيضًا سوق ضخم للعناصر المستعملة.

في فترة ما كانت أمازون تبيع الكتب فقط، وفي ذلك الوقت، كان كل شيء مملوكًا للشركة وشحنه يتم عن طريقها، لكن مع نمو سوق Amazon أصبح هذا الأمر أقل فأقل. وبحلول أغسطس 2020، كانت 53 في المئة من جميع المنتجات المباعة على Amazon من بائعين تابعين لجهات خارجية. وإذا كنت تتسوق كثيرًا على Amazon، قد لا يفاجئك ذلك، ولكن ما لا يعرفه البعض هو أن أمازون لديها أيضًا كتالوج ضخم للعناصر المستعملة.

عند تصفح (Amazon Marketplace)، هناك نوعان من العلامات التي يجب عليك البحث عنها: (تم البيع بواسطة) و(تم الشحن بواسطة).

تخبرك عبارة (تم البيع بواسطة) الجهة التي قدمت المنتج، وفي كثير من الأحيان، ستقرأ (تم البيع بواسطة أمازون)، مما يعني أنه تم الاستحواذ عليها وبيعها بواسطة أمازون، وقد يكون هذا أحد منتجات أمازون، مثل Kindle أو عنصر آخر حصلت عليه الشركة مباشرة من الشركة المصنعة.

تخبرك عبارة (تم الشحن بواسطة) بمن سيتولى شحن العنصر، وعبارة (تم الشحن عن طريق أمازون) تعني أن المنتج مخزن في مستودع أمازون وسيتم شحنه من هناك.

ستجد الكثير من المنتجات على أمازون أنه لم يتم شحنها أو بيعها بواسطة الشركة، وتمامًا مثل eBay، يمكن للأفراد والشركات الصغيرة بيع المنتجات المستعملة على موقع أمازون، بدون مشاركة الشركة.

سوق أمازون المستعمل:

لم يتم تصميم Amazon حقًا لبيع المنتجات المستعملة، على سبيل المثال، اشتريت Samsung Galaxy Watch Active 2 مستعملًا من الموقع، ولم تكن هناك أية صور للمنتج الفعلي، ولم يكن هناك سوى وصف نصي قصير لحالة العنصر، كما هو موضح أدناه.

الأمر الجيد أن البائعين الخارجيين على أمازون لديهم تقييمات، لذا يمكنك التأكد من أنك تشتري من مصدر موثوق، ومع ذلك، فإن المعلومات الأخرى الوحيدة التي ستراها هي حالة العنصر تكون مثل: جديد أو جيد جدًا وما إلى ذلك، ووصف موجز للعنصر.

على (eBay) و(Craigslist)، يمكن للبائعين تحميل الصور حتى يتمكن المشترون من رؤية حالة العنصر، وهذا مفيد لأن وصفًا مثل (عيب تجميلي بسيط) قد يعني الكثير من الأشياء، وهذا هو السبب في أن عدم القدرة على رؤية ما تشتريه على Amazon أمر محبط.

إن عملية طلب عنصر مستعمل هي العملية ذاتها التي تطلب فيها أي شيء آخر على Amazon. لكن هناك بعض الاختلافات فيما بعد: فالعناصر التي لا يتم شحنها بواسطة Amazon غير مؤهلة لخدمة عملاء Amazon. وهذا يعني أنك تحت رحمة بائع الطرف الثالث إذا كنت تريد استرداد أموالك، لكن الخبر السار هو أن أمازون تقدم بعض الحماية بموجب ضمانها من الألف إلى الياء.

كيفية البحث عن المنتجات المستعملة في أمازون:

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها العثور على المنتجات المستعملة على أمازون، أولاً: ما عليك سوى زيارة (Amazon Warehouse) وتصفح جميع المنتجات في مكان واحد، وهذا الأمر مفيد جدًا إذا كنت لا تريد التعامل مع جهات خارجية.

ثانيًا: البحث ببساطة عن المنتجات، ثم البحث عن (المزيد من خيارات الشراء) أسفل أحد العناصر. حيث سيكون هناك رابط يوضح عدد العروض المستعملة والجديدة المتاحة، كما ستجد الشيء نفسه في الجزء السفلي من قسم (حول هذا العنصر) في صفحة المنتج.





