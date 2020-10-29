ميزة جديدة في متصفح مايكروسوفت إيدج لتعزيز الأداء… إليك التفاصيل

بدأت مايكروسوفت في اختبار ميزة جديدة في متصفح (مايكروسوفت إيدج) Microsoft Edge مصممة لتعزيز وقت بدء تشغيل المتصفح، عن طريق تشغيل عمليات المتصفح الأساسية في الخلفية عند بدء تشغيل حاسوب ويندوز 10.

كيف تعمل هذه الميزة في متصفح مايكروسوفت إيدج؟

تتيح الميزة التي تُسمى (تعزيز بدء التشغيل) Start-Up Boost لمتصفح مايكروسوفت إيدج أن يبدأ بشكل أسرع عند تشغيله من شريط المهام أو سطح المكتب أو من (الروابط التشعبية) Hyperlinks داخل التطبيقات الأخرى، مثل: مستندات وورد.

وتُشغل عمليات المتصفح في الخلفية بأولوية منخفضة عند إغلاق المتصفح، مما يجعلها في حالة استعداد للتشغيل بسرعة مع تأثير ضئيل على موارد الحاسوب، وستكون الميزة إعدادًا اختياريًا ضمن أحدث إصدار من متصفح مايكروسوفت إيدج القادم hلذي سيحمل الرقم 88، وسيتمكن المستخدمون من تفعيل الميزة أو تعطيلها بأنفسهم.

ووفقًا لمايكروسوفت، ستكون الميزة متاحة على نطاق واسع في الحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، حيث ذكرت: “أنها بصدد نشر هذه الميزة، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تراها في متصفحك”.

ويمكن للمستخدمين التحقق من كون الميزة متاحة في متصفح مايكروسوفت إيدج الخاص بهم وتفعيلها من خلال الخطوات التالية:

قم بتشغيل متصفح مايكروسوفت إيدج في حاسوبك، ثم اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من النافذة.

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings في القائمة التي تظهر لك.

في النافذة الجديدة التي تظهر لك، اضغط على خيار (النظام) System في الجهة اليسرى.

في الجهة اليمنى من الشاشة، قم بتفعيل الزر الذي بجوار خيار (استمر في تشغيل تطبيقات الخلفية عند إغلاق مايكروسوفت إيدج) Continue running background apps when Microsoft Edge is closed.

الجدير بالذكر أن مايكروسوفت تقوم بصورة منتظمة بتقديم ميزات جديدة في متصفح مايكروسوفت إيدج، حيث تتطلع إلى تحدي هيمنة متصفح كروم من جوجل في سوق متصفحات الويب.

وقد طرحت الشركة في الفترة الأخيرة العديد من الميزات، مثل: أداة مراقبة جديدة لكلمة المرور تنبه المستخدمين في حالة تعرض أي من بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بهم للاختراق في خرق للبيانات، بالإضافة إلى عناصر تحكم في منع التتبع وميزة (النسخ الذكي) Smart Copy التي تتيح للمستخدمين نسخ المحتوى ولصقه ببساطة عن طريق سحب المؤشر فوق المنطقة التي يرغبون في نسخها.





