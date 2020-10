مايكروسوفت صنعت ثلاجة Xbox Series X

صنعت شركة مايكروسوفت ثلاجة (Xbox Series X) لتؤكد للمستخدمين أن منصتها للألعاب أصغر من تلك الثلاجة في الوقع.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت عملاقة البرمجيات لأول مرة عن جهاز (Xbox Series X) منذ ما يقرب من عام.

وجرى الشكل الصندوقي المستطيل للجهاز بالثلاجة، وظهرت العديد من الصور الهزلية التي سخرت من شكل المنصة، مما جعل مايكروسوفت تتبنى هذه الفكرة لتؤكد للجميع بطريقة هزلية أن التشبيه خطأ.

وتعتبر هذه الثلاجة بمثابة نسخة طبق الأصل بقياس 1:1 من منصة (Xbox Series X)، ويبلغ طولها أكثر من 180 سم وتزن 180 كيلوجرام.

كما أنها تتضمن شعار إكس بوكس (Xbox) يضيء في المقدمة، وينطلق صوت إقلاع (Xbox Series X) عند استخدام فتحة محرك الأقراص لفتح باب الثلاجة، كما تضيء باللون الأخضر من الداخل.

وبينما تقدر مايكروسوفت سعر هذه الثلاجة بنحو 499 دولار، وهو سعر منصة (Xbox Series X) نفسه، فلن تتمكن من شراء واحدة.

وبدلاً من ذلك، تعمد عملاقة البرمجيات إلى تقديم إحدى ثلاجات (Xbox Series X) عبر مسابقة، مع اختيار الفائز في 4 نوفمبر.

ونشر حساب إكس بوكس (xbox) الرسمي عبر منصة تويتر الإعلان، ويقول الإعلان: إنها تستخدم أحدث تقنيات التبريد.

وتتاح إمكانية المشاركة بالمسابقة لأي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر في أي دولة تدعم (Xbox Live)، مما يجعلها فرصة عالمية.

ويمكنك تصفح القوانين، ويجب متابعة حساب إكس بوكس عبر منصة تويتر، وإعادة تغريد التغريدة الترويجية باستخدام وسم (XSXFridgeSweeps#).

وسلمت مايكروسوفت إحدى هذه الثلاجات الخاصة إلى مغني الراب والنجم السينمائي سنوب دوج (Snoop Dogg) في الأسبوع الماضي.

وكان سنوب دوج (Snoop Dogg) مالكًا لأجهزة إكس بوكس (Xbox) لسنوات، كما أنه يبدي انزعاجه من انقطاع خدمة (Xbox Live).

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي نشهد فيها بعض التداخل بين الأجهزة المنزلية وعالم الألعاب والذكاء الاصطناعي، حيث ظهرت ثلاجة (R2D2) الصغيرة في عام 2015 المستوحاة من أفلام حرب النجوم (Star Wars).

The one.

The only.

Xbox Series X Fridge giveaway.

Follow and retweet with #XSXFridgeSweeps for a chance to win the Xbox Series X Fridge.

Ends 11/04/20. Rules: https://t.co/4P5hCSBPcy pic.twitter.com/MAt7xcTTQ4

— Xbox (@Xbox) October 28, 2020