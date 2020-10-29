كيفية قفل واتساب ببصمة الإصبع في نظام أندرويد

يقوم الكثير من الأشخاص هذه الأيام بحماية هواتفهم باستخدام كلمة مرور أو من خلال أمان بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه أو رمز (PIN) بسيط، وهذا يشبه المفتاح الرئيسي لهاتفك، وهو أمر رائع فيما يتعلق بالحماية الشاملة، ولكنه ليس رائعًا إذا تمكن شخص ما بطريقة ما من تجاوزه، وهذا هو السبب في أن بعض التطبيقات تأتي فعلاً بطبقة إضافية من الحماية، مثل تطبيقاتك المصرفية التي تتطلب منك عادةً تسجيل الدخول كلما قمت بتشغيلها حتى إذا قمت بتسجيل الدخول من قبل، وإذا كنت تبحث عن طبقة أمان مماثلة لرسائل واتساب فأنت محظوظ، لأن تطبيق واتساب يحوي بالفعل على ميزة قفل بصمات الأصابع.

هذا يعني أنه حتى في حالة تمكن شخص ما من إلغاء قفل هاتفك، طالما أنه ليس لديه إمكانية الوصول إلى بصمات أصابعك، فإن رسائل واتساب الخاصة بك لا تزال آمنة، وإليك ما عليك القيام به لتمكين قفل واتساب ببصمة الإصبع في نظام أندرويد.

تشغيل قفل بصمة الإصبع لتطبيق واتساب:

افتح التطبيق.

اضغط على المزيد من الخيارات.

انتقل إلى الإعدادات ثم الحساب ثم الخصوصية.

انقر فوق قفل بصمة الإصبع ثم فتح القفل ببصمة الإصبع.

ضع إصبعك على مستشعر بصمة الإصبع في هاتفك لتأكيد بصمة إصبعك.

يجب أن تكون جاهزًا الآن لقفل التطبيق ببصمة الإصبع.

الآن بعد أن أعددت قفل بصمة الإصبع، ستحتاج عند تشغيل تطبيق واتساب إلى استخدام بصمة إصبعك للمصادقة، وقد يكون هذا أكثر إزعاجًا قليلاً وقد يكلفك بعض الوقت، لكنه أفضل للخصوصية والأمان بشكل عام. كما يمكنك أيضًا ضبط الإعدادات بحيث يمكنك اختيار مقدار الوقت قبل أن تكون المصادقة ببصمة الإصبع مطلوبة.

سيساعد هذا في تقليل عدد الطلبات، خاصة إذا كنت تستخدم التطبيق بشكل متكرر، حيث ستتمكن أيضًا من تشغيل “إظهار المحتوى في الإشعارات” أو إيقاف تشغيلها والذي سيتيح لك إخفاء أو عرض معاينة الرسالة في إشعاراتك إذا كنت تريد خصوصية إضافية.

الجدير بالذكر أن شركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتساب قامت بتحديث التطبيق ليحل محل خيار (عام واحد) خيارُ (دائمًا). فقد يضيفك بعض أفراد الأسرة أو الأصدقاء إلى مجموعة من المجموعات في تطبيق واتساب، وقد تجد أن المحتوى الذي يُنشر في تلك المجموعة لا يعينك، وتشغلك كثرة الرسائل عن بعض أشغالك، وتود لو أنك تستطيع مغادرة المجموعة ولكنك لا تفعل ذلك مراعاة لأحدٍ ما. ففي هذه الحالة أو شبهها قد يكون كتم صوت الدردشة هو الخيار المفضل لك، حيث لا يمكن لأي شخص أن يرى أنك قمت بذلك.





