كيفية إزالة Adobe Flash من ويندوز 10 في 5 دقائق

لم يعد هناك سبب حقيقي لوجود Adobe Flash بعد الآن، فلا أحد يستخدمه، وستتخلص منه متصفحات الويب الحديثة بحلول بداية العام المقبل، حيث إن Adobe Flash كانت بمثابة شوكة دائمة في جانب أمان الجهاز لسنوات، على الرغم من أنها أتاحت لنا الاستمتاع كثيرًا، وحان الوقت لنقول وداعًا، لأن مايكروسوفت لديها تحديث ويندوز 10 الجديد تمامًا (KB4577586)، والذي يمكنك تنزيله من هنا، والذي سيؤدي إلى إزالة Adobe Flash من نظامي التشغيل ويندوز 10 وويندوز 8.1.

في الواقع، إن أصعب شيء عليك القيام به هو تذكر إصدار ويندوز الذي تستخدمه، لكن يمكنك التحقق من ذلك بالنقر على زر البدء، وكتابة (معلومات النظام) في خانة البحث، وتحميل التطبيق وإلقاء نظرة على سطور (نوع النظام). بعد ذلك، انقر على قائمة ابدأ مرة أخرى، واكتب (winver)، واضغط على (Enter). يجب أن نرى شيئا من هذا القبيل:

انتقل إلى الصفحة التالية عن طريق النقر على زر التالي الموجود أعلى الزاوية اليمنى، حيث ستجد تحديث لنظام التشغيل ويندوز 10 الإصدار 2004، والمعروف أيضًا باسم (Windows 10 20H1).

هذا ما أستخدمه للتخلي عن Adobe Flash في نظام ويندوز 10 ويجب أن يكون جيدًا، لأنه تحديث لأحدث إصدار من ويندوز 10. وبخلاف ذلك، يجب عليك التأكد من اختيار أداة تتوافق مع إصدار ويندوز 10 كلما أمكن ذلك. الآن انقر فوق الملف الصحيح لتنزيله، وستظهر لك نافذة منبثقة تبدو هكذا.

انقر فوق هذا الارتباط لبدء التنزيل فعليًا، والذي يجب أن يستغرق ثانية أو نحو ذلك، وستحتاج بعد ذلك إلى سحب ملف MSU. الذي نزّلته في File Explorer وتشغيله.

يستغرق هذا أيضًا حوالي عشر ثوانٍ للانتهاء، ولن تضطر إلى إعادة تشغيل جهاز الحاسب الخاص بك بعد ذلك أو أي شيء. وسوف يختفي Adobe Flash.

الجدير بالذكر أن مايكروسوفت تقوم تدريجيًا بنقل المزايا الموجودة في لوحة التحكم الكلاسيكية إلى صفحة الإعدادات، حيث أصبحت صفحة الإعدادات الآن تحتوي على المزايا نفسها الموجودة في صفحة النظام القديمة في لوحة التحكم. ويعتبر هذا أمرًا جيدًا؛ لأن نظام ويندوز 10 يعاني من فوضى مربكة للإعدادات الموجودة في أماكن مختلفة، ومن خلال تنظيمها ضمن صفحة (الإعدادات) سيسهل عليك العثور على أي إعداد تبحث عنه. ويمكنك الاطلاع على كيفية الوصول إلى لوحة التحكم في ويندوز 10 بعد تحديث أكتوبر 2020 من هنا.





