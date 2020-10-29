سوني توضح تفاصيل مجموعة PlayStation Plus

أعلنت شركة سوني عبر تدوينة جديدة عن المزيد من التفاصيل بشأن مجموعة (PlayStation Plus)، وهي سلسلة جديدة منسقة من ألعاب منصة (PS4) ستكون متاحة للتنزيل الرقمي عبر (PS5).

ومن المفترض إطلاق الخدمة مع منصة الألعاب الجديدة في الولايات المتحدة في 12 نوفمبر، وتوفر (PlayStation Plus) لمالكي (PS5) أكثر من عشرة ألعاب (PS4) كلاسيكية.

وستكون الألعاب متاحة لمشتركي (PlayStation Plus) دون أي تكلفة إضافية، وتظل متاحة طالما كان الاشتراك نشطًا.

ويختلف تاريخ إطلاق الخدمة عالميًا اعتمادًا على وقت توفر منصة الألعاب الجديدة نفسها.

وتتاح في 12 نوفمبر في الولايات المتحدة واليابان وكندا والمكسيك وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وفي 19 نوفمبر في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وآسيا وجنوب إفريقيا.

وتقول سوني: إن المجموعة غير متوفرة في الصين، ويبدو أنها متاحة فقط لعملاء (PS5)، وليس من الواضح إذا كان مالكو (PS4) – الذين لا يمتلكون (PS5) – سيتمكنون من الوصول إلى الألعاب.

ونشرت سوني قائمة محدثة بالألعاب التي ستكون متاحة كجزء من مجموعة (PlayStation Plus).

ويتضمن ذلك لعبتين – (Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles Edition) و (Crash Bandicoot N. Sane Trilogy) – لم تكنا ضمن القائمة الأصلية في الشهر الماضي.

وإليك القائمة الكاملة التي تحذر شركة سوني من أنها ستختلف باختلاف المنطقة:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard

وتقول سوني: إن ألعاب (PS4) هذه يجب أن تستفيد من تشغيلها عبر أجهزة (PS5) المتضمنة عتادًا أقوى، كما تستفيد أيضًا من أوقات التحميل الأسرع ومعدلات الإطارات الأكثر اتساقًا في بعض الحالات.

وبالإضافة إلى الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول مجموعة (PlayStation Plus)، فقد أعلنت سوني أيضًا عن الألعاب التي يحصل عليها مشتركو (PlayStation Plus) مجانًا الشهر المقبل.

ويتضمن ذلك لعبة (PS5) المجانية الأولى (Bugsnax)، التي ستكون متاحة من 3 نوفمبر إلى 4 يناير، ومع ذلك، لن تكون نسخة (PS4) من اللعبة مجانية.

وفي الوقت نفسه، فإن ألعاب (PS4) التي ستكون متاحة هي: (Middle-earth: Shadow of War) و (Hollow Knight: Voidheart Edition)، التي ستكون متاحة من 3 نوفمبر إلى نوفمبر 30.





