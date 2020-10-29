تطبيق Clips من آبل يدعم الفيديو بالوضع العمودي

حصل تطبيق الفيديو (Clips) من شركة آبل على ميزة نسب الأبعاد المختلفة، وأصبح بإمكانه التسجيل بنسبة (16:9) و (4:3)، وذلك بالوضع العمودي أو الأفقي عبر أجهزة آيفون وآيباد.

وطال انتظار هذه الميزة بالنسبة لتطبيق إنشاء مقاطع الفيديو الذكي الصغير من آبل، حيث كان يدعم سابقًا التصوير والتصدير بشكل مربع فقط.

وقد يكون هذا منطقيًا عندما تم إصدار التطبيق لأول مرة قبل ثلاث سنوات، لكنه كان يعني أن (Clips) لا يمكنه المشاركة في ظهور تنسيقات قصة الفيديو بالوضع العمودي في تطبيقات، مثل سناب شات وتيك توك وإنستاجرام.

ويأتي الإصدار الجديد من التطبيق أيضًا بواجهة محسنة، حيث كان عليك في السابق فتح جزء التأثيرات والتمرير أفقيًا عبر خيارات كثيرة.

ويمكن الآن التمرير للأعلى عبر هذه القائمة الأفقية للحصول على عرض بوضع ملء الشاشة لجميع المرشحات أو الملصقات أو الرموز التعبيرية أو التأثيرات الأخرى التي قد ترغب في إضافتها.

وأضافت آبل مجموعة من الأشياء الجديدة التي يمكنك استخدامها في مقاطع الفيديو الخاصة بك.

وهناك عناوين ملصقات يمكنك إدراجها في مقاطع الفيديو، والمزيد من الأغاني الخالية من حقوق الملكية، والملصقات، وأشكال فقاعات الكلام.

ويدعم التطبيق التقاط فيديوهات (HDR) باستخدام الكاميرات الخلفية لهاتف آيفون 12، ويمكن للمستخدمين تسجيل لقطات (HDR) مباشرة في مشروعهم وإضافة المزيد من صور (HDR) ومقاطع الفيديو من مكتبة الصور.

ويقوم التطبيق بمشاركة الفيديو النهائي تلقائيًا كملف (Dolby Vision HDR)، ويمكنك تصدير الفيديوهات مباشرة إلى التطبيقات الاجتماعية.

وأضافت آبل خيار معاينة الفيديو وزرًا منفصلاً لتصدير ملف المشروع إذا كنت تريد إرساله إلى شخص آخر لتحريره.

وإذا كان هناك مقاطع عمودية أكثر من المقاطع الأفقية في مشروعك، فيتم تصدير مقطع الفيديو بالوضع العمودي.

ويمثل التطبيق طريقة ذكية جدًا لربط مقاطع الفيديو القصيرة معًا بسرعة في فيلم صغير قابل للمشاركة.

وعلى عكس تنسيق القصص أو تيك توك، لا يتضمن التطبيق شبكة اجتماعية مدمجة لمشاركة مقاطع الفيديو هذه، حيث من المفترض أن يتم تصديرها.

وهناك بعض تأثيرات الواقع المعزز، لكن هذه التأثيرات تعتبر تقليدية بالمقارنة مع تطبيقات الفيديوهات القصيرة الأخرى.

ولا تزال المقاطع تحتفظ بالقدرة على نسخ الكلام مباشرة من أجل توليد تسميات توضيحية مباشرة في الفيديو، ولا تزال المقطوعات الموسيقية المضمنة تخصص نفسها تلقائيًا بحسب طول الفيديو.

وتم أيضًا تحسين واجهة آيباد بحيث تدعم ميزة (scribble) لقلم (Apple Pencil) من أجل إدخال النص، لكن لا يمكنك الرسم مباشرة عبر مقاطع الفيديو حتى الآن.

وتشير شركة آبل إلى أن التطبيق يحظى بشعبية في المجالات التعليمية، ويمثل طريقة مفيدة للأطفال من أجل إنشاء مقاطع فيديو تبدو مشابهة لمقاطع الفيديو التي من المحتمل أن يشاهدوها على الشبكات الاجتماعية.





