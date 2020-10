آيفون 12.. كيفية ضبط إعدادات 5G لتقليل استهلاك البيانات وطاقة البطارية

(Allow More Data on 5G) السماح بمزيد من البيانات على 5G: يؤدي تفعيل هذا الوضع إلى تمكين مزايا الاستخدام الأعلى للبيانات للتطبيقات ومهام النظام، مثل: اتصالات FaceTime بجودة أعلى، ومشاهدة محتوى الفيديو بدقة عالية لذلك يستهلك هذا الإعداد قدرًا أكبر من البيانات الخلوية.