Pro1 X .. هاتف بنظامي Ubuntu و Lineage

تعاون مجتمع تطوير برامج الأجهزة المحمولة (XDA) مع شركة (Fxtec) لبناء الهاتف الذكي (Pro1 X) العامل بنظامي التشغيل (LineageOS) و (Ubuntu Touch OS).

وكانت شركة (Fxtec) قد أصدرت في عام 2019 هاتف (Pro 1)، وهو إصدار حديث من الهاتف المزود بلوحة مفاتيح كاملة (QWERY).

وركزت (Fxtec) على بناء الهاتف من الناحية العتادية، بينما ركز مطورو (XDA) على تطوير النواحي البرمجية.

واختار مطورو (XDA) نظام (LineageOS) المستمد من سيانوجين (Cyanogen)، إلى جانب نظام التشغيل (Ubuntu Touch OS).

ونمت على مدار السنوات القليلة الماضية شعبية نظام (LineageOS) والمنصات الأخرى عبر مجتمع (XDA) وهناك اهتمام أكبر بتوزيعات أندرويد البديلة هذه.

وتمكن الفريق من تشغيل (HDMI) عبر (USB-C)، بحيث يمكنك توصيل شاشة كبيرة وأجهزة طرفية لتحويل الهاتف إلى سطح مكتب لينكس.

ويمكن أن يعمل (Ubuntu Touch OS) بشكل جيد على شاشة الهاتف، وكذلك مع واجهة مستخدم قائمة على الإيماءات، ويمكنه تشغيل تطبيقات أندرويد داخل (AnBox).

ويأتي هاتف (Pro1 X) مزودًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت.

ويحتوي الهاتف على لوحة مفاتيح كاملة منزلقة للخارج (QWERTY) تتضمن 66 زرًا مختبئة خلف شاشة (OLED) بقياس 5.99 إنشات وبدقة 2160×1080 بكسل.

ويبلغ سمك الهاتف عند إغلاقه 14 مم ويزن 243 جرام، ويتم تثبيت الشاشة بزاوية مائلة عند الفتح، ويعمل بمعالج (Snapdragon 835)، مع بطارية بسعة 3200 ميلي أمبير داعمة لميزة (Quick Charge 3.0) و (USB Power Delivery).

وهناك كاميرا خلفية مزدوجة تتكون من مستشعر أساسي من سوني (IMX363) بدقة 12 مع مستشعر ثانوي بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويوجد أيضًا منفذ إخراج (HDMI) يسمح لك بتوصيل الهاتف بشاشة واستخدامه كلوحة لمس عندما يعمل بنظام التشغيل (Ubuntu Touch OS).

ويمكنك طلب هاتف (Pro1 X) أوليًا من خلال دعم حملة (Indiegogo) التابعة للشركة، وعندما يصبح الهاتف متاحًا رسميًا في وقت ما في شهر مارس 2021، فإنه يأتي بسعر 899 دولار.

وقال نيراف جونديا (Nirave Gondhia)، مدير المحتوى في (XDA): كان السبب الرئيسي وراء بناء هاتف (Pro1 X) هو توفير خيار لمستخدمينا.

وأضاف: يعمل كل هاتف يتم إطلاقه إما بنظام أندرويد أو آي أو إس، ويتطلب أفضل هواتف أندرويد تعديلات برمجية لكي تتمكن من تخصيص التجربة.





