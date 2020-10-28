هيونداي تطلق خدمة سيارات الأجرة الذاتية القيادة في عام 2021

تخطط شركة (Motional)، وهي مشروع مشترك بين هيونداي و (Aptiv)، والشركة الناشئة لخدمة النقل عند الطلب (Via)، لإطلاق خدمة سيارات الأجرة الذاتية القيادة للجمهور في مدينة أمريكية في النصف الأول من عام 2021.

وقالت الشركتان: إن الهدف هو تطوير مخطط مشترك لسيارات الأجرة الذاتية القيادة عند الطلب ومعرفة كيف يمكن دمج هذه المركبات الذاتية القيادة في النقل الجماعي.

وما تزال التفاصيل حول هذه الشراكة والخدمة شحيحة في الوقت الحالي، ولم تحدد الشركتان المدينة، ولم تقدمان معلومات عن النطاق الجغرافي للخدمة أو عدد أو نوع المركبات التي سيتم استخدامها.

وقالت الشركتان: إن الخدمة ستطلق في إحدى المدن الأمريكية التي تعمل فيها (Motional)، بحيث تشمل القائمة المحتملة: بوسطن وبيتسبرغ ولاس فيجاس وسانتا مونيكا.

وبموجب هذه الشراكة، سيتم ربط مركبات (Motional) المستقلة مع منصة (Via)، التي تتعامل مع الحجز والتوجيه وتخصيص وتحديد الركاب والمركبات وتجربة العملاء وإدارة الأسطول.

وتتشابه هذه الشراكة مع الشراكة التي أبرمتها (Motional) مع (Lyft) في لاس فيغاس.

ويوجد مسؤول سلامة بشري خلف عجلة القيادة بالنسبة لجميع المركبات الذاتية القيادة.

وتفرض الخدمة رسومًا على المستخدمين، مما يشير إلى أن الشركتان تحاولان الاستحواذ على جميع الجوانب التي تدخل في تشغيل أعمال تجارية مجدية تجاريًا.

ويصل الراكبون إلى خدمة سيارات الأجرة الذاتية القيادة من خلال منصة (Via) المفتوحة للجمهور.

وقالت الشركتان: إن المركبات يجب أن تكون عند الطلب، وموجهة على النحو الأمثل، ومشتركة بين العديد من الركاب.

وقالت (Motional): تأتي هذه الشراكة في لحظة مهمة بشكل خاص، حيث تعيد جائحة الفيروس التاجي تشكيل وجهات نظرنا حول النقل ويطلب المستهلكون خيارات أكثر مرونة،

وأجرت شركة (Motional) بحثًا وجدت من خلاله أن 70 في المئة من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع قالوا: إن خطر العدوى يؤثر في خيارات النقل، ويهتم واحد من كل خمسة بالمركبات الذاتية القيادة أكثر مما كان عليه قبل الوباء.

وتتنافس (Motional)، التي تديرها شركة (Aptiv) بشكل مشترك مع هيونداي، مع شركة وايمو (Waymo) من ألفابت و (Cruise) من جنرال موتورز و (Argo AI)، التي تديرها شركة فورد وفولكس فاجن.





