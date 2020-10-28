هيئة رقابية ألمانية تبدأ تحقيقًا جديدًا مع أمازون وآبل

أطلقت هيئة مكافحة الاحتكار الألمانية تحقيقًا مع شركتي أمازون وآبل بشأن سلوك محتمل مضاد للمنافسة، حسبما ذكرت صحيفة (فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج) Frankfurter Allgemeine Zeitung الألمانية.

وتحظر أمازون بعض المتداولين الخارجيين على منصتها للتجارة الإلكترونية من تقديم منتجات ذات علامات تجارية معينة، ويحقق مكتب كارتل الفيدرالي الألماني في توافق هذا مع القانون الألماني.

ونقلت الصحيفة عن (أندرياس موندت)، رئيس مكتب كارتل، قوله: “بالنسبة لبعض العلامات التجارية، فإن جميع التجار باستثناء أمازون نفسها والشركة المصنعة للعلامة التجارية المعنية، يُستبعدون”.

وقالت أمازون: إنها تتعاون مع السلطات الألمانية، مضيفةً أنها تستثمر باستمرار لحماية متجرها من البضائع غير المشروعة.

ويمكن أن توفر الاتفاقيات الحماية ضد قرصنة المنتجات. ومع ذلك، فإن الحظر المفروض على المتعاملين الخارجيين يجب أن “يمتثل لمبدأ التناسب ويجب ألا يؤدي إلى القضاء على المنافسة”، وذلك وفق ما قال موندت.

وأوضح أن المثال الأبرز هو تعاون أمازون مع شركة آبل لتصنيع الهواتف المحمولة، والتي لا يمكن أن يقدمها إلا وكلاء آبل وأمازون على المنصة.

ويأتي التحقيق الجديد في معاملة أمازون للتجار الخارجيين بعد أن أطلقت هيئة مراقبة المنافسة الألمانية في شهر آب/ أغسطس الماضي تحقيقًا بشأن تأثير الشركة على تحديد أسعار المتداولين في سوقها، وكيفية التأثير.

يُشار إلى أن ألمانيا هي السوق الثاني الأكبر لعملاقة التجارة الإلكترونية بعد الولايات المتحدة. وفي ألمانيا، استحوذ المتداولون الخارجيون على 65 في المئة من المبيعات خلال المدة بين شهري آذار/ مارس وأيار/ مايو 2020.

وفي العام الماضي، توصلت الشركة إلى اتفاق مع السلطة الألمانية لإصلاح شروط الخدمة لتجار الطرف الثالث، مما دفع المكتب إلى إسقاط تحقيق مدته سبعة أشهر.

وفيما يتعلق بشركة أمازون وألمانيا، فقد واجهت الشركة إضرابات عمالية في ألمانيا خلال حدث Prime Day، الذي عادةً ما يكون أحد أيام السنة الأكثر ازدحامًا بالنسبة لعملاقة التجارة الإلكترونية.





