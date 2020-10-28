هل iPhone 13 سيكون هاتفًا قابلًا للطي؟

كانت شركة آبل تتلاعب بفكرة الهاتف القابل للطي، والذي يمكن أن نطلق عليه اسم iPhone Flip أو iPhone Fold أو iPhone 13 لفترة من الوقت، ونحن نعلم هذا بسبب العديد من التسريبات وبراءات الاختراع التي ظهرت، والآن هناك شائعة أخرى يجب إضافتها إلى الشائعة السابقة، حيث تهدف براءة اختراع آبل الجديدة إلى إصلاح واحدة من أكبر المشاكل مع الهواتف القابلة للطي.

تم رصد براءة الاختراع الجديدة لشركة آبل من قبل (Patently Apple)، وتم تسجيل براءة الاختراع في أبريل ونشرها في 27 أكتوبر 2020، وهي تفاصيل طبقة واقية للشاشات القابلة للطي المصممة لمنع التشققات.

ستساعد (طبقة المعطف الصلب) hardcoat layer هذه في الحماية ضد تشكل الشقوق وأيضًا ملء الشقوق الدقيقة الموجودة، وهو أمر مهم لأنه كما تشير براءة الاختراع تميل كسور الزجاج إلى الظهور من وجود الشقوق الدقيقة. لذلك من خلال ملئها في الشاشة تكون الشاشة أقل عرضة للكسر.

عادةً ما تكون الهواتف القابلة للطي أكثر عرضة للتلف من الهواتف الذكية العادية بسبب جميع الأجزاء المتحركة، ناهيك عن الشاشة المرنة، لذا فإن إضافة بعض المتانة أمر مهم لراحة المشترين.

كما هو الحال دائمًا مع براءات الاختراع، تجدر الإشارة إلى أن براءة اختراع آبل لن يتم استخدامها بالضرورة في منتج تجاري، بل يعني فقط أن آبل تستكشف الفكرة. ولا يمكننا التأكد من أن الشركة ستطلق حتى هاتفًا قابل للطي على الرغم من الإشاعات تقول إن الشركة لديها نموذج أولي قابل للطي.

لذلك من المحتمل أن يكون iPhone 13 (أو نسخة منه) قابلاً للطي، خاصة وأن المنافسين مثل سامسونج وهواوي يمتلكون هواتف قابلة للطي منذ سنوات، لكنها لا تزال الأجهزة القابلة للطي قليلة، لذلك ربما لن تكون شركة آبل في عجلة من أمرها للانضمام إلى المعركة. ومن المرجح أن يكون iPhone 13 أو iPhone 14 أو 15 قابلاً للطي، على افتراض أن شركة آبل تلتزم بالفكرة.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة (فايننشال تايمز) Financial Times البريطانية بأن شركة آبل زادت بهدوء من جهودها لتطوير تقنية البحث الخاصة بها لأجهزة آيفون. ويأتي التقرير عن جهود آبل في مجال البحث، في حين يفحص المنظمون المدفوعات التي تُقدَّر بمليارات الدولارات التي تقدمها جوجل كل عام للتأكد من أن محرك البحث الخاص بها مثبت بوصفه أداة بحث افتراضية.





