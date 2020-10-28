مايكروسوفت تكشف عن النمو الهائل في عدد مستخدمي تيمز النشطين يوميًا

كشفت شركة مايكروسوفت عن النمو الهائل في عدد مستخدمي خدمة مؤتمرات الفيديو التابعة لها (تيمز) Teams إبان جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 التي أجبرت الناس على العمل والدراسة من المنزل.

وقال الرئيس التنفيذي لعملاقة البرمجيات الأمريكية (ساتيا ناديلا) – خلال مكالمة الأرباح للربع الأول من عام 2021: إن (مايكروسوفت تيمز) تجاوز 115 مليون مستخدم نشط يوميًا. وهذا يمثل زيادة بنسبة 53 في المئة عن 75 مليون مستخدم نشط يوميًا في شهر نيسان/ أبريل الماضي. وقبل نحو 15 شهرًا، لم يكن عدد مستخدمي التطبيق يتجاوز 13 مليون مستخدم نشط يوميًا.

وقال ناديلا: “يضم (تيمز) الآن أكثر من 115 مليون مستخدم نشط يوميًا”. وأضاف: “إننا نشهد زيادة في الاستخدام والكثافة حيث يتواصل الأشخاص ويتعاونون ويشتركون في صناعة المحتوى عبر العمل والحياة والتعلم. وأنتج مستخدمو (مايكروسوفت 365) Microsoft 365 أكثر من 30 مليار دقيقة تعاون في وقت واحد خلال الربع الحالي”.

يُذكر أن (مايكروسوفت تيمز) هي أداة التعاون الخاصة بحزمة (أوفيس 365) والتي تتنافس مع خدمات، مثل: (سلاك) Slack، و(وورك بليس) Workplace من فيسبوك، و(جوجل ميت)، وحتى (زوم) Zoom.

وفي الواقع، تخوض مايكروسوفت حرب اجتماعات افتراضية مع جوجل، وزوم. وشهد تطبيق (جوجل ميت) نحو 100 مليون مشارك في الاجتماعات في يوم واحد. وشهدت خدمة (مايكروسوفت تيمز) أكثر من 200 مليون مشاركة في الاجتماعات، في حين شهدت خدمة (زوم) أكثر من 300 مليون مشارك في الاجتماعات في يوم واحد. مع الإشارة إلى أنه على عكس عدد المستخدمين النشطين يوميًا، فإن عدد المشاركين في الاجتماع يحسب المستخدم نفسه أكثر من مرة.

ومنذ عام 2018، كان (مايكروسوفت تيمز) تطبيق الأعمال الأسرع نموًا للشركة على الإطلاق، وذلك قبل وقت طويل من إجبار عمليات الإغلاق الناس على العمل، والتعلم عن بُعد. وفي شهر أيار/ مايو الماضي، قال مسؤول بشركة مايكروسوفت لموقع VentureBeat: إن (تيمز) سيصبح “أكبر حتى من نظام ويندوز”.





