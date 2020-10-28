أصبحت (المكالمات الهاتفية الآلية) Robocalls أمرًا مزعجًا للغاية في الفترة الأخيرة، لذلك تسعى كل من شركتي آبل وجوجل إلى تقديم ميزات جديدة في نظامي التشغيل آي أوإس وأندرويد للتقليل من هذه المكالمات بصورة أكبر.

إليك كيفية تفعيل ميزة الحظر التلقائي للمكالمات الهاتفية الآلية في آيفون:

في عام 2019 قامت شركة آبل بطرح ميزة في إصدار نظام التشغيل iOS 13 تتيح لمستخدمي هواتف آيفون حظر المكالمات الهاتفية الآلية تلقائيًا، ولكن لتفعيل هذه الخدمة يجب على المستخدم تثبيت أحد تطبيقات حظر المكالمات الهاتفية والتعرف على هوية المتصل في هاتف آيفون الخاص به، مثل: تطبيق TrueCaller أو Nomorobo أو Hiya.

بمجرد تثبيت أحد هذه التطبيقات في هاتف آيفون الخاص بك، يمكنك تفعيل حظر المكالمات الهاتفية الآلية باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون الخاص بك.

اضغط على خيار (الهاتف)، ثم مرر للأسفل واضغط على خيار (حظر المكالمات والتعرف عليها) Call Blocking & Identification.

قم بالتبديل إلى التطبيق الذي تريد استخدامه في حظر المكالمات الهاتفية الآلية غير المرغوب فيها والذي قمت بتثبيته في هاتفك.

ملاحظة: يعتمد اكتشاف المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها وحظرها على قائمة المتصلين غير المرغوب فيهم المتوفرة في التطبيق الذي قمت بتثبيته في هاتفك، لذلك قد ترغب في تثبيت تطبيقات متعددة وتفعيلها من خلال الخطوات المذكورة سابقًا لحماية أفضل.

كما يمكنك أيضًا تغيير أولوية هذه التطبيقات لحظر المكالمات الهاتفية بحسب تفضيلاتك، بالإضافة إلى ذلك يمكنك استخدام ميزة كتم صوت المتصل غير المعروف لإرسال المكالمات الهاتفية من أرقام غير معروفة إلى البريد الصوتي الخاص بك.

الجدير بالذكر أن شركة آبل قد باعت عددًا أكبر من طُرز هاتف آيفون 12 الجديد في الساعات الـ 24 الأولى من فتح باب الطلب الأولي عليها قبل أيام، وذلك مقارنةً بطُرز هاتف آيفون 11 التي بِيعت في المدة ذاتها من العام الماضي، وذلك بحسب المحلل الموثوق المحلل (مينج-تشي كو) من شركة TF International Securities..

حيث أفاد (كو) بأن آبل باعت ما يصل إلى مليوني وحدة من هاتف آيفون 12 في أول 24 ساعة، مقارنة بنحو 800,000 وحدة لهاتف آيفون 11، بالإضافة إلى توقعه ببيع آبل ما يصل إلى 9 ملايين وحدة من آيفون 12، بانخفاض عن 12 مليون وحدة لهاتف آيفون 11 في المدة ذاتها. وقال (كو): إن هاتف (آيفون 12 برو) بِيع على نحو أفضل من المتوقع بفضل الطلب القوي في الصين.





