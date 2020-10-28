صفقة اليوم.. احترف التسويق عبر البريد الإلكتروني مع خصم 97%

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف التسويق عبر البريد الإلكتروني ابتداءً من الأساسيات التي تشمل: التعرف على أهميته، وإنشاء قوائم بريد إلكتروني فعالة، ومرورًا بكيفية كتابة نصوص البريد الإلكتروني باحترافية سواء للاستخدام الشخصي أو التجاري لزيادة معدلات التحويل، وكيفية إنشاء رسائل جديدة باستمرار لاستهداف العملاء المحتملين، وانتهاءً بالتعرف على أهم الإستراتيجيات التي ستساعد في تحقيق أقصى استفادة من حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.