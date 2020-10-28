صفقة اليوم.. احترف التسويق عبر البريد الإلكتروني مع خصم 97%

- الحزمة الكاملة لاحتراف التسويق عبر البريد الإلكتروني The Complete Email Marketing Bootcamp.
- عدد الدورات: 7.
- عدد الدروس: 146.
- المدة: 13 ساعة.
- يُعتبر (التسويق عبر البريد الإلكتروني) Email Marketing أحد أقوى وأهم إستراتيجيات التسويق الإلكتروني على الرغم من أنه ينتمي للمدرسة القديمة في التسويق، ويعتقد الكثيرون أن تأثيره بات ضعيفًا.
- إذا كنت تعتقد أن التسويق عبر البريد الإلكتروني قد أصبح قديمًا، فهذا ليس صحيح تمامًا، لأنه لا يزال هو الملك في عالم التسويق الرقمي، حيث تشير الإحصائيات إلى وجود ما يقرب من 4 مليارات مستخدم بريد إلكتروني يوميًا، وأن التسويق عبر البريد الإلكتروني يُصنف على أنه أكثر القنوات التسويقية فعالية اليوم، متفوقًا على التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحسين محركات البحث (SEO).
- حيث وجدت دراسة أجريت على أكثر من مليار جلسة تسوق في عام 2019 أن متوسط معدل التحويل الناتج عن التسويق عبر البريد الإلكتروني يبلغ 2.3%، مقارنة بنسبة 1% عبر منصات التواصل الاجتماعي.
- يمكن للتسويق عبر البريد الإلكتروني زيادة دخلك بشكل كبير إذا قمت به بالشكل الصحيح، حيث إنه طريقة رائعة لجذب الأشخاص لزيارة موقع الويب الخاص بشركتك أو متجرك الإلكتروني مما يعني الحصول على عملاء محتملين أكثر، وعادةً ما يعني المزيد من الزيارات المزيد من الدخل.
- ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف التسويق عبر البريد الإلكتروني ابتداءً من الأساسيات التي تشمل: التعرف على أهميته، وإنشاء قوائم بريد إلكتروني فعالة، ومرورًا بكيفية كتابة نصوص البريد الإلكتروني باحترافية سواء للاستخدام الشخصي أو التجاري لزيادة معدلات التحويل، وكيفية إنشاء رسائل جديدة باستمرار لاستهداف العملاء المحتملين، وانتهاءً بالتعرف على أهم الإستراتيجيات التي ستساعد في تحقيق أقصى استفادة من حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.
- تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول كيفية كتابة رسائل بريد إلكتروني احترافية تتيح لك تحقيق النتائج المطلوبة في أسرع وقت، حيث ستتعلم كيفية كتابة النصوص بشكل صحيح، وكيفية كتابة رسائل موجزة ومباشرة، مع توضيح الإجراء المطلوب.
- وهناك دورة تدريبية كاملة حول التسويق عبر الإلكتروني للشركات (B2B Email Marketing)، حيث ستتعلم كيفية إنشاء قوائم للعملاء المحتملين، وكيفية استهدافهم برسائل البريد الإلكتروني الصحيحة لزيادة الزيارات والمبيعات.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1393 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Email Etiquette: Professionally Write Business Emails
- Email Etiquette: How To Write Professional Emails That Get Results
- Complete Cold Email Course: Master B2B Lead Generation
- Email Marketing: How to Build an Email List of Customers
- Email Copywriting Strategy
- Email Writing That Brings Results
- Email Marketing: How To Triple Your Sales