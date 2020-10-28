شاومي تعلن رسميًا عن هاتفها الأحدث ‏Redmi K30s

أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الذكي الأحدث (ردمي كي30 إس) Redmi K30s الذي يقدم العديد من المواصفات المتقدمة.

ويحتوي Redmi K30s – الذي يأتي بسماكة 9.33 ملم، ويزن 216 جرامًا – معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 865) Snapdragon 865 من شركة كوالكوم الأمريكية، والمصنوع بتقنية 7 نانومتر، ويعمل بتردد 2.84 جيجاهرتز، كما أنه يأتي مع معالج الرسومات (أدرينو 650) Adreno 650.

ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع LPDDR5 بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت.

ويقدم Redmi K30s شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.67 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسلًا مع معدل تحديث عالٍ قدره 144 هرتزًا، وهي تدعم تقنية HDR10، وتدعم معدل تباين قدره 1500:1، بالإضافة إلى معدل سطوع قدره 650 شمعة. وتأتي الشاشة محمية بطبقة من زجاج (جوريلا جلاس 5) Gorilla Glass 5. ولأن الشاشة من نوع IPS LCD، فإن حساس البصمة يأتي في زر جانبي.

وعلى ظهر Redmi K30s، هناك كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع مستشعر من نوع (سوني آي إم إكس 682) Sony IMX682، وثانية بدقة 13 ميجابكسل، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة، بالإضافة إلى كاميرا ثالثة بدقة 5 ميجابكسل، وهي مخصصة لتصوير الأجسام القريبة. ويمكن لكاميرات الهاتف تسجيل الفيديو بدقة 8K مع معدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080p بمعدل قدره 960 إطارًا في الثانية. أما الكاميرا الأمامية للهاتف، فهي تأتي بدقة 20 ميجابكسل.

ويحتوي Redmi K30s بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة تُشحن عن طريق منفذ (يو إس بي-سي) USB-C، مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 33 واطًا. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 12 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

ويتوفر هاتف Redmi K30s الجديد من شاومي في الصين باللونين الأسود، والفضي، وذلك بسعر يعادل 390 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 415 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت. وسيبدأ بيع الهاتف اعتبارًا من 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.





