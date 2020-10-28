سحابة مايكروسوفت تكتسب زخمًا أثناء الوباء

تسارعت أعمال الحوسبة السحابية التابعة لشركة مايكروسوفت بشكل طفيف وفازت منصة (Teams) بمستخدمين جدد.

وأدى التحول المدفوع بالوباء إلى العمل من المنزل والتعلم عبر الإنترنت إلى تحقيق نتائج ربع سنوية تفوق أهداف المستثمرين.

وسرع الوباء التحرك نحو الحوسبة السحابية، مما ساعد شركة مايكروسوفت، حيث ازداد الطلب على أنظمة ويندوز لأجهزة الحاسب المحمولة وخدمات ألعاب إكس بوكس، مما أدى إلى تحقيق ربح يفوق التوقعات بنحو 30 في المئة.

وقالت الشركة: إن عدد المستخدمين اليومي لمنصة (Teams) ارتفع إلى 115 مليون من 75 مليون في شهر أبريل.

وبلغ نمو الإيرادات لقطاع الحوسبة السحابية آزور (Azure) نحو 48 في المئة.

وتحولت مايكروسوفت إلى بيع العديد من منتجاتها عن طريق الاشتراكات، وكانت قيمة عقود الإيرادات المستقبلية لشركة مايكروسوفت مع العملاء من الشركات الكبرى ثابتة مقارنة بالربع السابق، وارتفعت نسبة الصفقات لمرة واحدة بشكل طفيف بعد ربعين من النمو.

وقالت مايكروسوفت: إن 93 في المئة من المنتجات السحابية التجارية تم بيعها كاشتراكات، مقارنة بنسبة 94 في المئة في الربع السابق.

وارتفعت إيرادات قطاع السحابة الذكية بنسبة 20 في المئة لتصل إلى 13 مليار دولار، وارتفعت عائدات قسم الحوسبة الشخصية، الذي يتضمن ويندوز وأجهزة إكس بوكس، بنسبة 6 في المئة إلى 11.8 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 12 في المئة لتصل إلى 37.2 مليار دولار في الربع المنتهي في 30 سبتمبر، وزاد صافي الدخل بنسبة 30 في المئة ليصل إلى 13.89 مليار دولار من 10.68 مليار دولار قبل عام.

وتُظهر أرباح مايكروسوفت القوية أن حصتها في سوق الحوسبة السحابية تتوسع بينما هناك طلب كبير على منتجات البرامج القديمة، مثل ويندوز وأوفيس، أثناء الوباء.

ونمت إيرادات لينكدإن بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي مع 722 مليون مستخدم، لكن انخفضت عائدات البحث بنسبة 10 في المئة.

وتقسم الشركة أعمالها المختلفة إلى ثلاث مجموعات: الإنتاجية والعمليات التجارية، والسحابة الذكية، والحوسبة الشخصية.

وزاد عدد المشتركين في (Microsoft 365 Consumer) إلى 45.3 مليون، مما يمثل قفزة بنسبة 27 في المئة على أساس سنوي، ويرجع الفضل على الأرجح إلى تركيز مايكروسوفت المتجدد على المستهلكين من خلال (Microsoft 365) و (Microsoft Teams).

وقفزت إيرادات أجهزة (Surface) بنسبة 37 في المئة هذا الربع إلى 1.5 مليار دولار.





