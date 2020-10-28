ريلمي تعلن عن هاتف ‏Realme C15 Qualcomm Edition

كشفت شركة (ريلمي) Realme أواخر شهر تموز/ يوليو الماضي عن هاتف (ريلمي سي15) Realme C15 في إندونيسيا بعد العديد من التشويقات وبعض التسريبات، وكان الهاتف أحدث إضافة إلى سلسلة C الصديقة للميزانية من الشركة.

وتتضمن Realme C15 معالجًا ثماني النواة من نوع (هيلو جي35) Helio G35 من شركة ميدياتك، والآن أعلنت الشركة عن نسخة من الهاتف مع معالج من شركة كوالكوم، وهو (سنابدراجون 460 ) Snapdragon 460، وقد أطلقت على النسخة اسم Realme C15 Qualcomm Edition.

وسوى المعالج، فإن النسخة الجديدة تقدم المواصفات ذاتها تقريبًا لهاتف Realme C15.

ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 3 جيجابايت، أو 4 جيجابايت، و 32 جيجابايت، أو 64 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

ويعمل Realme C15 بنظام أندرويد 10 مع واجهة المستخدم Realme UI، ويتميز بشاشة بقياس 6.5 بوصات وبدقة 720×1600 بكسل، وتبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 88.7 في المئة مع 420 شمعة في المتر المربع من السطوع.

ومن حيث التصوير، فإن هناك كاميرا رباعية في الجهة الخلفية بعدسة أساسية بدقة 13 ميجابكسل وبفتحة f/2.2، وهناك مستشعر بدقة 8 ميجابكسل مع عدسة واسعة الزاوية بفتحة f/2.25.

كما يحتوي الهاتف على مستشعر أبيض وأسود بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة f/ 2.4، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، وهناك أيضًا كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0.

وتُعد مساحة التخزين الداخلية قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD، وتتضمن خيارات الاتصال الشبكة اللاسلكية والبلوتوث وشبكات الجيل الرابع و GPS و Glonass ومنفذًا لسماعة الرأس بقياس 3.5 ملم، ومنفذ Micro-USB للشحن.

وتأتي بطارية الهاتف بسعة 6000 ميلي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا، وتشتمل المستشعرات الموجودة ضمن الهاتف على مستشعر الضوء المحيط، ومستشعر القرب، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الخلف، ومستشعر الاستقراء المغناطيسي.

ويتوفر هاتف Realme C15 Qualcomm Edition في الهند بسعر يعادل 135 دولارًا أمريكيًا لخيار 3 جيجابايت/ 32 جيجابايت، وبسعر يعادل 148 دولارًا أمريكيًا لخيار 4 جيجابايت/ 64 جيجابايت.





