أمازون تحول Audible إلى تطبيق بودكاست

تريد وحدة الكتب الصوتية المسموعة في شركة أمازون، (Audible)، أن تصبح شبكة بودكاست كاملة، حيث أعلنت أنها أضافت نحو 100000 عرض بودكاست – تضم نحو 3 ملايين حلقة – إلى الخدمة، وهي متاحة مجانًا للأعضاء وغير الأعضاء على حد سواء.

وتشمل ملفات البودكاست المجانية المتوفرة الآن: (Pod Save America) ​​و (You’re Wrong About) و (This American Life) و (Conan O’Brien Needs a Friend) و (FiveThirtyEight Politics).

وتقول (Audible): إنها ستضيف المزيد في الأسابيع والأشهر المقبلة، ويتاح البودكاست حاليًا في تطبيق (Audible) وعبر البحث من خلال المساعد الصوتي أليكسا.

وبالإضافة إلى ذلك، تعرض الخدمة ملفات البودكاست من جهات خارجية إلى جانب عروضها الأصلية عبر هذه الصفحة.

ويمكنك الاستماع إلى البودكاست مجانًا إذا لم تكن عضوًا في (Audible)، لكنك تحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام حساب من أمازون.

وتساعد هذه الخطوة في جعل (Audible) منافسًا جديًا لخدمات أخرى، مثل سبوتيفاي وآبل بودكاست، بالإضافة إلى منافسين آخرين أصغر حجمًا.

وتقول آبل بودكاست: إنها تستضيف أكثر من 1.5 مليون عنوان، فيما تقول سبوتيفاي – التي زادت استثماراتها في هذا المجال بشكل كبير على مدار العامين الماضيين: إن لديها أكثر من مليون بودكاست عبر منصتها.

وقالت أمازون في بيان: يتمتع مستمعون الخدمة الآن بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المحتوى المبتكر والمثير للتفكير حتى خارج مكتبتنا المتنامية (Audible Originals) وقائمة الكتب الصوتية التي لا مثيل لها، وكل ذلك في مكان واحد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أضافت خدمة أمازون ميوزيك في الشهر الماضي عددًا كبيرًا من ملفات البودكاست، ومن ضمنها النسخ الأصلية من (DJ Khaled) و (Becky G) ودان باتريك وويل سميث، وهو إنتاج مشترك بين أمازون ميوزك و (Audible).

وأطلقت الخدمة في شهر أغسطس خطة اشتراك جديدة، (Audible Plus)، تتيح للمستمعين الوصول إلى محتوى (Audible Originals) بتكلفة شهرية أرخص.

وتمتلك الخدمة 11000 محتوى أصلي، إلا أنها لا تزال متأخرة بشكل كبير من حيث حجم المحتوى الذي تقدمه.

وتعمل (Audible) من خلال هذه العروض الإضافية المتاحة مجانًا على زيادة عروض البودكاست الخاصة بها وجعل تطبيقها مكانًا يمكن للمستمعين فيه تلبية جميع احتياجات البودكاست، بخلاف العروض الحصرية للخدمات الأخرى.