أخيرًا تم إصلاح مشكلة جوجل درايف الأكثر إزعاجًا

كشفت شركة جوجل النقاب عن تعديل صغير ولكنه مهم للطريقة التي يقوم بها مستخدمو جوجل درايف بتعديل مستندات (Microsoft Office) عبر الويب.

على الرغم من أن جوجل درايف قدم منذ فترة طويلة دعمًا لمستندات Word و PowerPoint و Excel، فقد تم دائمًا تشغيل أنواع الملفات هذه تلقائيًا في وضع المعاينة الذي لا يسمح للمستخدم بإجراء تغييرات.

الآن سيؤدي النقر المزدوج على مستند Office (ملفات .docx و .doc و .ppt و .pptx و. xls و. xlsx و. xlsm) المخزنة في جوجل درايف إلى فتح الملف في وضع التحرير افتراضيًا. ولفتح ملف في وضع المعاينة، سيتعين على المستخدمين تحديد الخيار من خلال القائمة المنسدلة بالنقر بزر الماوس الأيمن أو الضغط باستمرار على المفتاح (P) أثناء النقر المزدوج على الملف.

وفقًا لمدونة جوجل، فإن الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة الجديدة يتعلق بملفات Office المحمية بكلمة مرور، والتي ستستمر في الفتح في المعاينة.

على الرغم من أن التغيير قد يبدو غير مهم، إلا أنه يشكل جزءًا من تبسيط أوسع لعرض الإنتاجية من جوجل، والذي تم تغيير علامته التجارية إلى (Google Workspace).

يعد التحرك لتحسين إمكانية التشغيل البيني بين Workspace و Microsoft Office أيضًا دليلًا إضافيًا على أن جوجل تنظر إلى المجموعتين على أنهما اقتراح.

أوضحت شركة جوجل أن هذا التغيير يجعل فتح المستندات وبدء تحريرها أسرع، حيث يمكن للمستخدمين تعديل ملفات Office والتعليق عليها والتعاون فيها مباشرةً باستخدام الواجهة المألوفة لمحرر المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية من جوجل، مع حفظ التغييرات تلقائيًا في الملف بتنسيق Office الحالي.

على عكس بعض مرافق Google Workspace الجديدة، والمخصصة للعملاء الذين يدفعون رسومًا فقط، فإن هذا التحسين الأخير سيكون متاحًا لكل من المستخدمين التجاريين والشخصيين.

يتم طرح الميزة الجديدة بالفعل لأي شخص يندرج ضمن مسار الإصدار السريع (عملاء مساحة العمل الذين اختاروا تلقي مزايا جديدة في أقرب وقت ممكن) وسيبدأ وصولها لجميع المستخدمين الآخرين بدءًا من 30 نوفمبر.

الجدير بالذكر أنه في نهاية شهر أغسطس الماضي؛ أشار تقرير من (Check Point) للأمن الإلكتروني إلى اكتشاف حملة تصيد بدأت من خلال ملف PDF تم تحميله على خدمة جوجل درايف، وتضمن رابطًا لصفحة تصيد لسرقة كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين. لذلك يمكنك استعراض 5 نصائح تساعدك في تأمين ملفاتك وبياناتك المحفوظة في خدمة جوجل درايف من هنا.





