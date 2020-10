آيفون 12 يخفي ميزة سرية للشحن اللاسلكي العكسي

ألمح ملف من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC إلى ميزة كامنة في هاتف آيفون 12 الجديد من آبل، وهي الميزة التي قد تسمح يومًا ما للهاتف بشحن الملحقات الأخرى لاسلكيًا.

وقد تكون سلسلة آيفون 12 من آبل تخفي ميزة مهمة ترددت شائعات عن ظهورها لأول مرة مع أجهزة آيفون 11 العام الماضي. وتُعرف هذه الوظيفة باسم الشحن اللاسلكي العكسي أو الشحن اللاسلكي “الثنائي”، وتُمكّن هذه الوظيفة الهواتف الذكية من استخدام ملف الشحن الحثّي لشحن الملحقات الأصغر، أو حتى الهواتف الأخرى.

وظهر الدليل على أن نطاق آيفون الجديد من آبل قد يدعم الميزة في ملف تنظيمي حديث يوضح بالتفصيل مواصفات هواتف الشركة لعام 2020. وتشير الوثيقة – التي اكتشفها (جيريمي هورويتز) من موقع VentureBeat التقني – على ما يبدو إلى بروتوكول MagSafe الجديد الذي ظهر لأول مرة مع هواتف آيفون 12 في وقت سابق من الشهر الحالي.

If this FCC filing is any indication, the iPhone 12 may have a hidden reverse charging feature. Perhaps MagSafe on the new AirPods? https://t.co/QhFQtOgoRB https://t.co/OAKzzb5U3B pic.twitter.com/pqAVcjLCyN

— Mark Gurman (@markgurman) October 28, 2020