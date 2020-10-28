آيفون 12 برو من آبل يخضع لاختبارات المتانة.. فهل يصمد؟

أخضعت إحدى قنوات يوتيوب الشهيرة – المتخصصة في اختبارات المتانة – هاتف آيفون 12 برو الذي أطلقته شركة آبل حديثًا لعدد من الاختبارات، ومن ذلك الحرق والانحناء، فضلًا عن الخدش بأدوات حادة.

وبدأت قناة JerryRigEverything – المعروفة بأنها إحدى أكثر القنوات “تطرفًا” في اختبارات المتانة – الاختبار بفتح صندوق الهاتف، ثم الإشارة إلى إزالة الشاحن من الصندوق، ودعم الشحن اللاسلكي.

ثم بدأ الاختبار بخدش الشاشة الخارجية التي تمكنت من تحمل حتى المستوى السادس من الخدش المتعمد بأداة معدنية حادة، أما في المستوى السابع، فقد بدأت الخدوش تظهر بوضوح على الشاشة، وأشارت القناة إلى أن طبقة الحماية التي تسميها الشركة Ceramic Shield وتقول: إنها أقوى 4 مرات من أي زجاج في الهواتف الذكية، خُدشت كما يُخدش الزجاج في الهواتف الأخرى. أما إطار (آيفون 12 برو) المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ فقد تحمل الخدش، وكان صعب الخدش.

أما ظهر (آيفون 12 برو) المحمي أيضًا بطبقة من الزجاج فقد تحمل الخدش باستخدام الشفرة، أما الأشياء الأخرى، مثل: البلاستيك، والعملات المعدنية، والمفاتيح، فقد تركت على الزجاج بعض الأثر الذي يُزال باليد. ولكن الزجاج الذي يغطي الكاميرات الخلفية الثلاث، تأثر عند المستوى الثامن للخدش.

أما بالنسبة لاختبار الحرق، فقد كان الهاتف قويًا بما يكفي ليتحمل الحرق المتعمد للشاشة، إذ بعد 60 ثانية من تعريضه لنار الولاعة، فإن أي أثر لم يظهر على الشاشة. ومع أن الزجاج ميال؛ بخلاف المعدن أو البلاستيك، إلى الكسر، ولكن محاولات قناة JerryRigEverything في سبيل ثني الجهاز، بائت بالفشل.

يُشار إلى أن شركة آبل كانت قد أعلنت عن هاتف (آيفون 12 برو) – إلى جانب ثلاثة هواتف أخرى، هي: (آيفون 12)، و(آيفون 12 ميني)، و(آيفون 12 برو ماكس) – في وقت سابق من شهر تشرين الأول/ أكتوبر.





