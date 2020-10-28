آبل تكثف جهودها لبناء بديل بحث عن جوجل

أفاد تقرير نشرته صحيفة (فايننشال تايمز) Financial Times البريطانية اليوم الأربعاء بأن شركة آبل زادت بهدوء من جهودها لتطوير تقنية البحث الخاصة بها لأجهزة آيفون.

ويأتي التقرير عن جهود آبل في مجال البحث، في حين يفحص المنظمون المدفوعات التي تُقدَّر بمليارات الدولارات التي تقدمها جوجل كل عام للتأكد من أن محرك البحث الخاص بها مثبت بوصفه أداة بحث افتراضية.

وعندما يكتب مستخدمو هواتف آيفون مع نظام iOS 14 الأحدث استعلامًا في نافذة البحث، فإن آبل الآن تعرض ‏ نتائج البحث الخاصة بها بدلًا من نتائج بحث جوجل. كما تعرض أيضًا اقتراحات على نمط ميزة الإكمال التلقائي، مع إبراز كيفية التعلم من استعلامات البحث الأكثر شيوعًا للمستخدمين. ومع ذلك، فمن المرجح أن يكون القليل من المستخدمين قد لاحظ التغيير.

وأطلقت وزارة العدل الأمريكية قضيةً الأسبوع الماضي بشأن المدفوعات التي تقدمها جوجل لشركة آبل لتكون أداة البحث الافتراضية لجهاز آيفون. وتستشهد وزارة العدل بـ “تقديرات عامة” تقول: إن جوجل تدفع لشركة آبل ما بين 8 مليارات دولار، و12 مليار دولار سنويًا لتكون محرك البحث الافتراضي على منتجات آبل.

وسيوفر عرض البحث الخاص بشركة آبل لها بديلًا عن بحث جوجل إذا قررت السلطات منع الشراكة. وأضافت قضية وزارة العدل مزيدًا من الإلحاح لجهود البحث التي تبذلها الشركة، وذلك وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، التي تستشهد بخبراء التسويق عبر البحث الذين يقولون إن برنامج (آبل بوت) التابع للشركة – وهو برنامج ويب يستخدم لبناء قاعدة بيانات للمواد عبر الإنترنت – أصبح أكثر نشاطًا حديثًا.

ووظفت آبل عددًا من خبراء البحث في السنوات الأخيرة. واستأجرت الشركة التي تتخذ من مدينة كوبرتينو مقرًا لها (جون جياناندريا) – وهو رئيس قسم البحث في جوجل – في شهر نيسان/ أبريل 2018، كما تنشر الشركة إعلانات الوظائف لمهندسي البحث بصورة متكررة نسبيًا.





