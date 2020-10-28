آبل تحذر المستخدمين بشأن ميزة MagSafe.. إليك التفاصيل

تدعم جميع هواتف سلسلة (آيفون 12) iPhone 12 الجديدة لهذا العام – التي تضم 4 هواتف ذات أحجام مختلفة – العديد من الميزات والتحسينات، مثل: الأداء القوي حيث تعمل جميعها بأحدث معالج من آبل A14، وتشترك جميعها في نوع الشاشة، وتدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى دعم ميزة (MagSafe) لشحن الهواتف لاسلكيًا، ولصق مجموعة من الملحقات مغناطيسيًا على خلفية الهاتف.

تُعتبر ميزة (MagSafe) إحدى أهم الميزات الجديدة في هواتف آ12، ولكن آبل أصدرت بعض التحذيرات للمستخدمين الذين يرغبون في شراء هاتف آيفون 12 لأول مرة أو ترقية هواتف آيفون الخاصة بهم الحالية.

ما هي التفاصيل؟

نشرت آبل صفحة دعم يوم الجمعة الماضي حول كيفية عمل ميزة (MagSafe) الجديدة للشحن اللاسلكي وقد حذرت من بعض النقاط التالية:

الانتباه إلى ارتفاع درحة الحرارة أثناء الشحن اللاسلكي، حيث إنه قد يسخن هاتف آيفون 12 أو شاحن MagSafe قليلًا أثناء الشحن، وإذا ارتفعت درجة الحرارة أكثر من اللازم، سيضع نظام التشغيل قيودًا على الشحن فوق مستوى 80%، وسوف يشحن آيفون مرة أخرى عندما تنخفض درجة الحرارة، كما يمكنك تجربة نقله والشاحن إلى مكان أكثر برودة.

لا تضع بطاقات الائتمان، أو بطاقات مفاتيح الفندق أو بطاقات المواصلات، أو جوازات السفر أو سلاسل المفاتيح بين هاتف آيفون وشاحن MagSafe، حيث قد يُتلف ذلك الشرائط المغناطيسية أو رقاقات RFID في هذه الأشياء. إذا كانت لديك حافظة تحتوي على أي من هذه العناصر الحساسة، فانزعها قبل الشحن، أو تأكد من عدم وجودها بين ظهر جهازك والشاحن.

وفي بعض الحالات، فإن الغطاء الجلدي ربما يتضرر، ويترك علامة بشكل دائري في الحافظات الخارجية التي تحمى الهاتف عند السقوط أو الارتطام بجسم صلب، بالإضافة إلى ترك العلامات الدائرية نفسها في ظهر الهاتف الزجاجي عند استخدام هاتف آيفون بدون حافظة حماية خارجية.

وفي حين أن إتلاف الشرائح المغناطيسية في بطاقات الائتمان الخاصة بك عن طريق الخطأ هو الذي يمكن أن يثير قلقك بالفعل، إلا أن النقطة الأخيرة التي تركتها آبل حتى النهاية في مستند الدعم الخاص بها تبدو أكثر إثارة للقلق بالقدر نفسه.

حيث نجد أن استبدال الزجاج الخلفي في حالة تلفه في هاتف آيفون 12 وآيفون 12 برو يُكلف 449 دولارًا و549 دولارًا على التوالي بزيادة 50 دولارًا عن طراز آيفون 11، وحتى إذا كان هاتفك مشمولًا في خدمة الضمان الخاصة بشركة آبل (AppleCare+)، فإن الضمان لا يشمل حالات التلف.

وهذا ليس كل شيء، حيث تُشير صفحة الدعم نفسها إلى أن هاتف آيفون الخاص بك سيشحن بسرعة أقل مع نظام MagSafe عند استخدام محول طاقة يوفر قدرة شحن أقل من 20 واطًا، ومن ثم نجد أن التكاليف هنا ستزداد حيث ستكون مضطرًا إلى شراء شاحن بقوة 20 واطًا والذي سيُكلفك 20 دولارًا إضافيا من آبل، بسبب أن جميع الهواتف لن تأتي مع الشاحن وسماعة الأذن، من أجل الحفاظ على البيئة وفقًا لما قالته آبل.





