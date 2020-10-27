LEGO Microgame .. منصة لبناء الألعاب عبر مكعبات ليغو الافتراضية

تعاونت شركة ليغو (LEGO) مع الشركة المصنعة لمحرك الألعاب (Unity) في سبيل تطوير منصة (LEGO Microgame) الجديدة، حيث يمكنك تجميع مكعبات ليغو الافتراضية معًا لبناء بيئة عالم اللعبة الخاصة بك.

وتحتفل شركة ليغو بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها عبر تعاونها مع منصة تطوير المحتوى الثلاثي الأبعاد (Unity) لتقدم لك لعبة جديدة يمكنك إنشاؤها باستخدام مكعبات افتراضية.

وتُعد منصة (LEGO Microgame) الجديدة مجانية ولا تتطلب معرفة سابقة ببرمجة ألعاب الفيديو، وذلك لأن المنصة تسير معلك عبر خطوات من أجل بناء لعبتك ومشاركتها في أقل من 45 دقيقة.

وكل ما عليك فعله للبدء هو اتباع برنامج (Unity) التعليمي، وبمجرد تصميم لعبتك حسب رغبتك، يمكنك تشغيل لعبة ليغو المصغرة في عالم افتراضي جديد.

ويساعدك (Creative Mods) في (Unity) على القيام بأشياء، مثل بناء عدو وتخصيص القوائم وتغيير شكل اللاعب إلى مغامر أو قرصان.

ويمكنك تخصيص المزيد عن طريق استيراد المجموعات التي تم إنشاؤها في (BrickLink Studio) إلى المنصة، حيث تعتبر (BrickLink) بمثابة سوق عبر الإنترنت لشراء وبيع أجزاء ليغو والأشكال المصغرة والمجموعات.

وهناك أيضًا وظائف إضافية، مثل (Space Cadet) و (Danger Zone)، ويمكنك الوصول إليها من خلال القيام بأشياء، مثل مشاركة لعبتك أو تحديث لعبتك.

وتعتبر منصة (LEGO Microgame) بسيطة بما يكفي لدرجة أن (Unity) تقول: إنه يمكنك بناء وتخصيص لعبة ثلاثية الأبعاد في أقل من ساعة.

ويمكن للمبتدئين التنقل بسهولة ضمن اللعبة، وقالت الشركة: إن جزءًا من المهمة يتضمن جعل تطوير اللعبة أكثر سهولة وتقليل العقبات أمام المستخدمين الجدد.

وتبدو المنصة الجديدة بمثابة طريقة مفيدة للأشخاص الذين يستمتعون بألعاب ليغو لتجربة صناعة الألعاب أو للأشخاص المهتمين بالبرمجة لاستخدام محرك الألعاب (Unity).

وقالت شركة (Unity): تتيح لك هذه اللعبة اكتشاف تجربة جميلة باستخدام مكعبات ليغو الافتراضية بينما تتعلم كيفية استخدام أنظمة (Unity) الأساسية.

وصممت ليغو و (Unity) اللعبة مع الأخذ بعين الاعتبار محبي ليغو البالغين، وهي مصممة لجعل التجربة الأولية لأي شخص في تطوير اللعبة تجربة ممتعة.





