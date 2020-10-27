Galaxy Fold يحصل على ميزات محددة من Galaxy Z Fold 2

جلبت شركة سامسونج عددًا من الميزات الشائعة المختارة من هاتف (Galaxy Z Fold 2) لهاتف (Galaxy Fold) من خلال تحديث برمجي.

ولطالما التزمت سامسونج بجلب أفضل ابتكارات وميزات الهاتف المحمول من سامسونج للمستخدمين، حتى عندما لا يكون لديهم أحدث جهاز جالاكسي.

وصُمم جهاز (Galaxy Z Fold 2) لتقديم ميزات ثورية وتجارب مستخدم، وهو يمثل علامة فارقة في رحلة سامسونج للهواتف القابلة للطي.

عزز إنتاجيتك:

يساعدك التحديث على إنجاز المهام بسرعة مع (Galaxy Fold)، سواء كنت تقوم بمهام متعددة أو تعمل أثناء التنقل.

ويتيح لك (App Pair) تشغيل ما يصل إلى ثلاثة من تطبيقاتك المفضلة معًا في تخطيط تقسيم الشاشة المفضل لديك، وذلك بدلاً من قضاء الوقت في البحث عن التطبيقات التي تحتاجها.

ويمكن الوصول إلى هذه الميزة عبر (Edge Panel)، التي تجمع بين (Multi-Window Tray) و (Edge Panel) لتحسين الراحة.

وكل ما عليك فعله هو التمرير من جانب الشاشة الثانية لرؤية ما يصل إلى 22 من تطبيقاتك المفضلة.

ويمكن الآن ترتيب تخطيط (Multi-Active Window) أفقيًا، مما يمنحك مزيدًا من المرونة لتعدد المهام.

وتتيح لك منصة (Samsung DeX) توصيل (Galaxy Fold) بسهولة لاسلكيًا بالتلفاز الذكي عندما تحتاج إلى مساحة شاشة أكبر للعمل.

ويمكنك – بمجرد توصيل الجهازين – تخصيص الشاشة الثانية لتناسب احتياجاتك من خلال تكبير الشاشة وخيارات حجم الخط المتنوعة، ويمكنك أيضًا استخدام (Galaxy Fold) كلوحة لمس للتحكم في الشاشة الثانية.

أقصى قدر من المرونة:

تم تصميم الشكل الفريد القابل للطي في (Galaxy Fold) لمساعدتك في التقاط الصور ومقاطع الفيديو بالطريقة التي تريدها بالضبط، ويوفر التحديث الجديد أقصى قدر من المرونة لتجربة الكاميرا المبتكرة هذه.

واعتمادًا على عدد الأشخاص الموجودين أمام الكاميرا، يتم تكبير ميزة الإطارات التلقائية أو تصغيرها للتأكد من أن (Galaxy Fold) يلتقط اللحظة، كما يمكنه تتبع الحركة لإبقاء الموضوع مؤطرًا مركزيًا.

ويتيح لك وضع (Capture View) التقاط الصور ومراجعتها في الوقت الفعلي، ويعرض لك ما يصل إلى خمسة من أحدث الصور أو مقاطع الفيديو على الجانب الأيسر من الشاشة الرئيسية، بينما يمنحك معاينة لقطتك التالية في النصف الآخر.

وتعزز ميزة (Dual Preview) التعاون بين الموضوع والمصور من خلال عرض معاينة للصورة على كل من شاشتَي الغلاف والرئيسية في (Galaxy Fold)، وتعمل هذه الميزة أيضًا مع الفيديو في وضع (Pro Video).

ويتيح لك التحديث الأخير زيادة قوة الكاميرا الخلفية لهاتف (Galaxy Fold) إلى أقصى حد، حتى عند التقاط صور السيلفي، وما عليك سوى فتح تطبيق الكاميرا عبر (Cover Screen) وتنشيط (Rear Cam Selfie).

ويأتي وضع (Pro Video) الآن مع المزيد من إمكانيات الالتقاط والوظائف الإبداعية، بينما يتيح لك (Single Take) التقاط ما يصل إلى 15 ثانية من المحتوى لتقديم مجموعة مختارة من أفضل اللحظات.

ابق على اتصال بسلاسة:

يمكنك باستخدام (Galaxy Fold) مشاركة كلمة مرور الشبكة اللاسلكية التي تتصل بها مع أجهزة جالاكسي الموثوقة القريبة منك مباشرةً دون الحاجة إلى تكرار كلمات مرور الشبكة اللاسلكية لأصدقائك وعائلتك.

ويمكن لميزة الشبكة اللاسلكية المحدثة أيضًا أن تعرض لك سرعة الاتصالات القريبة لمساعدتك في العثور بسهولة على ما يناسبك.





