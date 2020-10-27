Elevate UMV .. سيارة تمشي من هيونداي

عرضت شركة هيونداي مفهوم السيارة القادرة على المشي (Elevate UMV) عبر مقطع فيديو مفاهيمي يوضح المركبة الرباعية الدفع التي تتحول إلى مركبة قادرة على المشي بأربع أرجل، وهي مصممة لاجتياز التضاريس الوعرة.

ويُطلق على هذا المفهوم اسم مركبة التنقل المطلق، وقد ظهر لأول مرة في معرض (CES 2019)، وهو موجود الآن كنموذج أولي بقياس 5:1.

وتحتوي السيارة على أربع عجلات وتعمل كالمعتاد في ظل ظروف القيادة العادية.

وعندما تحتاج إلى الوصول إلى مناطق لا تستطيع السيارات العادية الوصول إليها، فإن أرجلها القابلة للتمدد ترفعها وتدور عجلاتها بمقدار 90 درجة لتصبح أقدامًا، ثم تسمح الأرجل المفصلية للسيارة بالسير إلى الأمام.

ويقود المشروع جون سوه (John Suh)، المدير المؤسس لاستوديو نيو هورايزونز (New Horizons) في هيونداي.

ويتولى الاستوديو تطوير (Elevate UMV)، ويأخذ هدفه في المساهمة في أعمال السيارات الأساسية لمجموعة هيونداي موتور من خلال خيال بعيد المنال.

ويستمد مشروع (Elevate UMV) أفكاره من ألعاب المتحولون (Transformer) في الثمانينيات، وهو تعاون مع شركة برمجيات التصميم (Autodesk) فيما يتعلق بالتصميم التوليدي.

وتسعى (Autodesk) إلى تبسيط عملية تطوير أفكار التصميم وتسريعها باستخدام أجهزة الحاسب لتوليد إمكانيات تصميم أكبر بعدة مرات مما يمكن للإنسان القيام به أثناء حساب القوة والوزن والتكلفة وتعقيد التصنيع والاستدامة.

ويقول سوه: يساعد التصميم التوليدي العقل البشري على توسيع نطاق الاحتمالات.

وأضاف: يمكن لمصمم أو مهندس واحد أن يمر ربما بالعشرات أو المئات من التكرارات المختلفة للتصميم بمساعدة التصميم التوليدي، لذا فإن هذا المفهوم يمكنهم من رؤية الأشياء التي ربما لم يفكروا فيها بطريقة أخرى، ومعالجة المشكلات المعقدة.

ويشير سوه إلى أن حالات استخدام السيارة التي تسير في الواقع منطقية أكثر مما تعتقد في البداية.

ويعد البحث والإنقاذ حالة استخدام واضحة، إلى جانب تمكين الأشخاص الذين يواجهون تحديات في التنقل من الوصول إلى سياراتهم دون استخدام المصاعد أو المنحدرات.

وتُعد النتيجة الحقيقية لمشروع هيونداي هو القدرة على تكرار التصميمات الأخف وزناً والأكثر ذكاءً، التي يمكن الاستفادة منها في إنتاج السيارات.

ويعتبر مشروع (Elevate) بمثابة بداية لما يمكن أن يكون فئة كاملة من المركبات التي لديها القدرة على التحول إلى نوع مختلف من الحركة والتنقل.





