إذا كنت أحد اللاعبين المتحمسين لتجربة كل ما هو جديد، فربما تكون من ضمن المنتظرين لشراء منصة الألعاب (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 الجديدة من شركة سوني، والمقرر إطلاقها في الثاني عشر من شهر نوفمبر القادم، ولكن قبل أن تنفق مئات الدولارات على منصة الألعاب الجديدة هذه، يجب أن تسأل نفسك: هل هذه الخطوة مناسبة لك؟

إليك 5 أشياء يجب عليك مراعاتها قبل شراء PlayStation 5 الجديد:

1- هل يمكنك تحمل شراء الألعاب والملحقات الأخرى؟

قبل أن تشتري أي شيء، يجب عليك بالطبع التفكير في السعر، حيث تتوفر منصة PS5 في إصدارين: إصدار قياسي يأتي مع محرك أقراص بسعر 500 دولار، أو إصدار رقمي بسعر 400 دولار، ومن ثم إذا كنت تستطيع تحمل شراء منصة الألعاب نفسها، فلا تنس أن هناك مصاريف إضافية مرتبطة بها.

حيث تصل تكلفة ألعاب منصة PlayStation 5 إلى 70 دولارًا، لذا فإن شراء بعض الألعاب لمنصة الألعاب PS5 الجديدة سيزيد التكلفة الأولية بشكل كبير، كما أن الألعاب ليست هي النفقات الإضافية الوحيدة.

فقد ترغب في ترقية سماعات الرأس الخاصة بك، أو شراء وحدة تحكم DualSense التي تُكلف 70 دولارًا أيضا، أو الحصول على حامل للشحن، لذا يجب عليك حساب كل ذلك في ميزانيتك أيضًا، وبشكل عام، واعتمادًا على عدد الإضافات التي ترغب في شرائها، يمكن أن يرتفع السعر المبدئي البالغ 500 دولار بسهولة إلى 600 دولار أو أكثر.

2- هل انتهيت من لعب ألعاب منصة PlayStation 4؟

تحتوي منصة الألعاب PS4 على العديد من الألعاب الرائعة التي من المحتمل أنك لم تلعبها جميعًا، ومن ثم فإن امتلاك الكثير من ألعاب PS4 يعني أنه يمكنك الاستمتاع باللعب لشهور أو حتى سنوات قبل الحاجة إلى شراء منصة PlayStation 5 حيث لا تزال معظم هذه الألعاب القديمة قابلة للعب بشكل مثالي.

بالإضافة إلى ذلك، مع قِدم ألعاب PS4 بمرور الوقت يمكنك الحصول على معظم هذه الألعاب بسعر أقل أو ضمن خصم مقارنة بألعاب PlayStation 5 الجديدة تمامًا.

3- هل أنت متحمس للألعاب عند الإطلاق؟

من الناحية التاريخية، لم تكن عروض إطلاق منصات ألعاب بلاي ستيشن مثيرة للغاية، حيث عادةً ما تكون هناك لعبة واحدة أو اثنتان من الألعاب البارزة التي تُطلق مع عناوين الألعاب المعروفة سابقًا وألعاب أخرى غير ملحوظة بشكل عام.

وهذا يعني أنك لا تفقد الكثير إذا لم تقم بعملية شراء PlayStation 5 بمجرد إطلاقها، ومع ذلك يمكنك إلقاء نظرة على قائمة الألعاب الخاصة بمنصة PS5 عبر هذا الرابط، إذا وجدت عنوان لعبة يثير حماسك حقًا وكان حصريًا فقد تستحق منصة PS5 الشراء عند إطلاقها، بخلاف ذلك يمكنك الانتظار قليلًا للحصول على العديد من الألعاب الجديدة التي ستُطلق خلال الأشهر والسنوات التالية والتي تعتبر أفضل بكثير.

4- الانتظار قليلًا للحصول على صفقة أفضل:

عادةً عندما تشتري منصة ألعاب جديدة بمجرد إطلاقها، فإنك تدفع أقصى سعر للحصول عليها بدون ملحقات كما ستحصل على مجموعة ألعاب بسيطة للغاية، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن تواجه بعض المشكلات في منصة الألعاب أو الألعاب نفسها التي قد تطرأ بشكل مفاجيء.

ومن ثم يعتبر الانتظار قليلًا لبضعة شهور أو حتى عام كامل من شأنه أن يظهر لك الكثير من الخيارات عند الشراء سواء من بائعي الجهات الخارجية أو من الشركة المصنعة نفسها، بالإضافة إلى حصولك على منصة ألعاب قد أُصلحت جميع مشكلاتها البرمجية، وبعض حزم الألعاب بسعر أو خصم رائع.

5- تحقق من الخيارات الأخرى أيضًا:

تعتبر منصة الألعاب PlayStation 5 ليست منصة الألعاب الوحيدة التي يمكنك شراءها الآن، حيث يمكنك شراء منصة الألعاب الجديدة Xbox Series X أو Xbox Series S من مايكروسوفت، بالإضافة إلى ذلك لديك دائمًا خيار شراء أو بناء حاسوب للألعاب أيضا.

حيث تعتبر منصة الألعاب Xbox Series S أقل قوة ولكنها متوفرة بسعر 300 دولار فقط، لذا إذا كنت تريد لعب عناوين الألعاب الجديدة على الفور مع إنفاق مبالغ مالية أقل فقد يكون هذا خيارًا أفضل لك.





