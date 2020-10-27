كيف يمكنك الوصول إلى لوحة التحكم في ويندوز 10 بعد تحديث أكتوبر 2020؟

قدمت شركة مايكروسوفت بعض التحسينات والتغييرات في تحديث أكتوبر 2020 لنظام ويندوز 10 – المعروف أيضًا باسم إصدار 20H2 – منها: وواجهة المستخدم المُحدَّثة لقائمة ابدأ، وتحديثات في شريط المهام والإشعارات، وتحسينات في متصفح إيدج، بالإضافة إلى بعض التغييرات في (لوحة التحكم الخاصة بالنظام) Control Panel System.

قدمت مايكروسوفت لوحة التحكم في نظام ويندوز لأول مرة في إصدار (Windows NT 3.51) و (Windows 95) وهي تتضمن معلومات حول الإصدار المثبت من نظام ويندوز في جهازك، واسم الحاسوب، وحدة المعالجة المركزية، وذاكرة الوصول العشوائي، وغير ذلك الكثير، ونظرًا إلى أن لوحة التحكم توفر الكثير من المعلومات حول الجهاز، فهي تُستخدم بشكل شائع عند استكشاف الأخطاء، أو تحديد المعلومات الأساسية للحاسوب.

بعد تثبيت تحديث أكتوبر 2020 لنظام ويندوز 10 لن يمكنك الوصول إلى لوحة التحكم، وبدلاً من ذلك سيعيد النظام توجيهك إلى صفحة (حول) About المُحدَّثة.

لماذا قامت مايكروسوفت بحذف لوحة التحكم؟

تقوم مايكروسوفت تدريجيًا بنقل الميزات الموجودة في لوحة التحكم الكلاسيكية إلى صفحة الإعدادات، حيث أصبحت صفحة الإعدادات الآن تحتوي على الميزات نفسها الموجودة في صفحة النظام القديمة في لوحة التحكم. ويعتبر هذا أمرًا جيدًا لأن نظام ويندوز 10 يعاني من فوضى مربكة للإعدادات الموجودة في أماكن مختلفة، ومن خلال تنظيمها ضمن صفحة (الإعدادات) سيسهل عليك العثور على أي إعداد تبحث عنه.

كيفية الوصول إلى لوحة التحكم في ويندوز 10 بعد تحديث أكتوبر 2020:

انتقل إلى صفحة (الإعدادات) في حاسوبك الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10.

اضغط على خيار (النظام) System.

اضغط على قسم (حول) About الموجود في نهاية الشريط الجانبي الأيسر من الشاشة. وهنا ستظهر لك بعض التغييرات، حيث ستجد أقسام مواصفات الجهاز، وتفاصيل نظام التشغيل، وأسفل كل قسم يوجد زر نسخ جديد يسهل عليك مشاركة هذه المعلومات مع إحدى جهات الدعم.

مرر للأسفل وسترى راوبط الإعدادات اللازمة لتشغيل بعض الأدوات المساعدة – مثل: إدارة الأجهزة، وإعدادات سطح المكتب البعيد، وإعدادات حماية النظام، وإعدادات النظام المتقدمة – التي كانت متوفرة سابقًا فقط من لوحة التحكم.

من الآن؛ عندما يحاول تطبيق ما فتح صفحة النظام في لوحة التحكم، سيفتح نظام ويندوز 10 صفحة (حول) في الإعدادات بدلاً من ذلك.

بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون لوحة تحكم النظام بشكل روتيني، يمكنهم إنشاء اختصار لفتح لوحة التحكم من سطح المكتب مباشرة، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

انقر بزر الماوس الأيمن على سطح المكتب، ثم حدد (جديد) New، ثم اضغط على خيار (اختصار) Shortcut كما هو واضح في الصورة التالية:

عندما تفتح نافذة إنشاء اختصار، انسخ هذا النص – explorer shell:::{BB06C0E4-D293-4f75-8A90-CB05B6477EEE} – ثم الصقه في الحقل. ثم اضغط على زر (التالي) Next.

ستنتقل إلى صفحة تطلب تسمية الاختصار، أدخل (SYSTEM) كاسم، ثم اضغط على زر (إنهاء) Finish.

سيتم الآن إنشاء اختصار يُسمى (SYSTEM) في سطح المكتب الخاص بك، ويمكنك استخدامه لفتح لوحة التحكم بعد تثبيت تحديث أكتوبر 2020 لنظام ويندوز 10.

فيما يلي مقطع فيديو يوضح كيفية إنشاء هذا الاختصار في نظام ويندوز 10 بعد تثبيت تحديث أكتوبر 2020:





