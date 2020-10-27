وايمو وديملر تشاركان في تطوير شاحنات نصف مقطورة ذاتية القيادة

قالت وحدة الشاحنات التجارية التابعة لشركة (دايملر) Daimler الألمانية، وشركة (وايمو) Waymo الشقيقة لجوجل اليوم الثلاثاء: إنهما ستتعاونان في تطوير شاحنات نصف مقطورة من الفئة 8 ذاتية القيادة، وذلك بتطبيق النظام الآلي الخاص بشركة وايمو في الشاحنة النصف مقطورة من دايملر Freightliner Cascadia.

يُشار إلى شاحنات الفئة 8 تشمل شاحنات نصف مقطورة ومركبات تجارية كبيرة أخرى بقدرة استيعابية تتجاوز 14,969 كجم.

وتعمل الشراكة على تسريع السباق لوضع الشاحنات الثقيلة الآلية في الخدمة، وذلك مع وجود عدد قليل من الفرق القوية التي تطارد العملاء التجاريين الذين يسعون إلى تقليل الاعتماد على السائقين البشريين.

وقال (جون كرافسيك) – الرئيس التنفيذي لشركة وايمو – خلال مؤتمر عبر الهاتف: إن الأمر سيستغرق بعض الوقت للموردين الرئيسيين لعتاد الشاحنات من الفئة 8 لتطوير الكبح، والتوجيه، والتقنيات الأخرى المطلوبة لتقديم نظام شبه آلي بالكامل إلى السوق بكميات كبيرة. وأضاف: “هذه جداول زمنية طويلة للغاية”.

ويُنظر إلى الاتفاق بوصفه فوزًا آخر لشركة وايمو في سعيها لإقناع المزيد من صانعي السيارات الراسخين. وعملت وايمو أيضًا مع شركة PACCAR الأمريكية لصناعة الشاحنات، التي تشمل علاماتها التجارية Peterbilt، و Kenworth، ولكنها قالت: إنه ليس لديها اتفاقية تطوير رسمية مع شركة Bellevue بواشنطن.

وتستحوذ شركة Daimler Trucks North America، التي تشمل علامتها التجارية Freightliner، و Western Star، ومنافستها PACCAR معًا أكثر من 70 في المئة من قطاع الشاحنات الثقيلة من الفئة 8 في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لـ (جون ستارك)، محرر خدمة Stark’s Truck & Off-Highway Ledger الإخبارية.

وقال (مارتن داوم) – رئيس Daimler Trucks: إن الاتفاقية مع وايمو لا تغير خطة الشركة الألمانية المعلنة سابقًا لإنفاق 500 مليون يورو على تطوير الشاحنات الآلية. وقال (دوم وروجر نيلسن) – رئيس Daimler Trucks North America: إن جهود دايملر الداخلية لتطوير سائق آلي للشاحنات ستستمر.

وتعمل وايمو على المركبات الذاتية القيادة لأكثر من عقد من الزمان، حيث كانت جزءًا من جوجل قبل أن تصبحا كلتاهما تابعتين لشركة ألفابت. وركزت المجموعة في البداية على سيارات الأجرة الآلية، ولكن في عام 2017 أنشأت Waymo Via لبناء خدمة توصيل البضائع باستخدام المركبات التجارية الآلية، ويشمل ذلك: الشاحنات الثقيلة.





