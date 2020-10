هاكر يسرق 24 مليون دولار من Harvest Finance

سرق أحد القراصنة ما يقرب من 24 مليون دولار من أصول العملة المشفرة من خدمة التمويل اللامركزي (DeFi) المسماة (Harvest Finance)، وهي بوابة ويب تتيح للمستخدمين استثمار العملات المشفرة ثم جمع تغيرات الأسعار لتحقيق أرباح صغيرة.

وحدث الاختراق في وقت سابق، وأكده مسؤولو (Harvest Finance) عبر الرسائل المنشورة من خلال حساب الشركة الرسمي ضمن منصة تويتر وقناة (Discord).

ووفقًا لهذه الرسائل، فقد استثمر أحد القراصنة كميات كبيرة من أصول العملة المشفرة في الخدمة، ومن ثم استخدم استغلالًا مشفرًا لسرقة أموال المنصة وتحويلها إلى محفظته الخاصة.

وسرق المتسلل في المجموع ما قيمته 13 مليون دولار من عملة (USD Coin) و 11 مليون دولار من عملة (Tether)، وذلك وفقًا لمعرف المعاملة الذي حدده مسؤولو (Harvest Finance) في تحقيق لاحق.

وأعاد المخترق 2.5 مليون دولار إلى المنصة بعد دقيقتين من الهجوم، لكن السبب وراء هذه العملية لا يزال غير واضح.

وفي رسالة نُشرت عبر قناة (Discord) الخاصة بخدمة (Harvest Finance)، زعمت المنصة أن الهجوم ترك قدرًا كبيرًا من معلومات التعريف الشخصية عن المهاجم ووصفته بأنه معروف في مجتمع التشفير.

وفي سلسلة رسائل نُشرت عبر منصة تويتر، اعترفت (Harvest Finance) بأن الهجوم وقع بسبب خطأ من جانبها، وتركت الباب مفتوحًا للمهاجم لإعادة الأموال دون أي عواقب.

وقالت الشركة: لقد ارتكبنا خطأ هندسيًا، ونحن نتحمل مسؤوليته، وأضافت: ليس لدينا أي مصلحة في البحث عن معلومات خاصة أو تعريفية بالمهاجم، ويجب أن يتمتع الأشخاص بالخصوصية، وإذا كان بإمكانك إعادة الأموال إلى المستخدمين، فسيكون ذلك موضع تقدير كبير من المجتمع.

وتقدم الشركة الآن مكافأة قدرها 400000 دولار لأي شخص يجد طريقة لإعادة الأموال المسروقة، على أن يتم تخفيض قيمة المكافأة إلى 100000 دولار بعد مرور أول 36 ساعة.

وقالت (Harvest Finance): من فضلك لا تبحث عن معلومات خاصة أو تعريفية بالمهاجم في هذه العملية، وننصح بشدة بتركيز كل الجهود على ضمان إعادة أموال المستخدمين بنجاح.

We made an engineering mistake, we own up to it. Thousands of people are acting as collateral damage

— Harvest Finance (@harvest_finance) October 26, 2020