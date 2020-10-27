مراجعة شاملة لهاتف Pixel 5 من جوجل.. المواصفات والمميزات والسعر

بدأت شركة جوجل بإطلاق هاتف (Pixel 5) خلال شهر أكتوبر الحالي، وهو يمثل الجيل الخامس في سلسلة هواتفها الرائدة، كما قدمت في هذا الهاتف الكثير من المفاجآت غير المتوقعة، حيث تخلت عن بعض الميزات القوية التي قدمتها في هواتف العام الماضي لتقليل السعر.

لم تقدم جوجل أيضًا طراز آخر من هاتف (Pixel 5) بشاشة أكبر كما فعلت العام الماضي، واكتفت بتقديم هاتف واحد فقط، بالإضافة إلى هاتف (Pixel 4A 5G) الذي يندرج ضمن الهواتف المتوسطة، ويعمل بالمعالج نفسه الذي يعمل به هاتف (Pixel 5)، ويضم الكاميرا نفسها، في حين يأتي بسعر 500 دولارٍ فقط، بينما يأتي هاتف (Pixel 5) بسعر 700 دولارٍ.

وقد تخلت جوجل أيضًا في هاتف (Pixel 5) عن بعض الميزات القوية التي كانت موجودة في هواتف سلسلة (Pixel 4)، مثل: مستشعر (Soli) الذي يعمل بالرادار للتحكم في استشعار الحركة، والتعرف على الوجه، وعادت لاستخدام مستشعر بصمات الأصابع في الجهة الخلفية للهاتف.

إليك مراجعة شاملة لهاتف جوجل Pixel 5.. المواصفات والمميزات والسعر:

التصميم:

شهد هاتف (Pixel 5) بعض التغييرات في التصميم مقارنة بتصميمات هواتف Pixel السابقة، حيث تخلت جوجل لأول مرة عن (النتوء) Notch الموجود في منتصف الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، حيث دمجتها في الشاشة في الزاوية العلوية اليسرى.

كما يختلف الهاتف عن الهواتف المنافسة – مثل: Galaxy S20، و iPhone 12 ، وهواتف OnePlus 8 – في مواد التصنيع حيث يأتي بظهر مصنوع من الألومنيوم مطلي بدلًا من الزجاج أو السيراميك، مما يضيف للهاتف متانة أكثر على الرغم من أنه لا يعطي المظهر المتميز نفسه الذي يتمتع به الزجاج.

تستخدم شركات تصنيع الهواتف الزجاج عادة من أجل توفير ميزة الشحن اللاسلكي، حيث إن توفير هذه الميزة يصبح غير ممكن عندما يكون ظهر الهاتف مصنوعًا من المعدن. ولكن جوجل تحايلت على هذه العقبة بتضمين جزء بلاستيكي غير ملحوظ في الجزء الخلفي المعدني يسمح بالشحن اللاسلكي.

يتقابل الجزء الخلفي في هاتف (Pixel 5) مع إطار مصنوع من الألومنيوم أيضًا، يأتي باللون نفسه، ويحافظ الألومنيوم على الوزن والنحافة مع إضافة الصلابة، لكن جوجل استخدمت معه طلاء غير لامع يسهل الخلط بينه وبين البلاستيك، ويتوفر الهاتف بلونين، هما: الأسود، ولون أخضر جديد تطلق عليه جوجل اسم (Sorta sage).

يحتوي هاتف (Pixel 5) على مكبرات صوت ستريو، لكن سماعة الأذن ليست سماعة تقليدية على الإطلاق، فالسماعة في الشاشة نفسها حيث تهتز شاشة Pixel 5 نفسها لإنشاء صوت. وقد استخدمت جوجل في ذلك التقنية التي حصلت عليها عندما استحوذت على شركة (Redux) في عام 2018، وهي تقنية تستخدم الاهتزازات لتحويل أسطح الهواتف أو الأجهزة اللوحية إلى مكبرات صوت أو تقديم ردود فعل لمسية.

كما أن التغيير الأكثر إثارة للدهشة الذي قامت به جوجل في هاتف Pixel 5 هو التخلي عن مستشعر (Soli) الذي يعمل بالرادار للتحكم في استشعار الحركة، والتعرف على الوجه، وعادت لاستخدام مستشعر بصمات الأصابع المثبت في الجهة الخلفية للهاتف، وهذا يعتبر أمرًا منطقيًا بالنسبة إلى السعر الذي كانت جوجل تهدف إليه. ولكن المشكلة أن وجود مستشعر بصمة الإصبع في الخلف أصبح توجهًا قديمًا، ومعظم هواتف أندرويد المنافسة تحتوي على مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة الآن، بالإضافة إلى تقنية التعرف على الوجه في الهواتف الرائدة.

الشاشة:

يأتي هاتف (Pixel 5) بشاشة من نوع (OLED)، مقاسها 6 بوصات، وبدقة 1080 × 2340 بكسلًا، وبكثافة 432 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث 90 هرتزًا، وتقنية (+HDR10)، وميزة (التشغيل الدائم) Always-on display.

تعتبر شاشة من نوع (OLED) خيارًا جيدًا، ولكنها لا تقدم الدقة العالية التي تقدمها هواتف Galaxy S20 أو iPhone 12 Pro، فهي تقدم دقة 1080 بكسلًا فقط، وتدعم معدل تحديث 90 هرتزًا، في حين هواتف سامسونج الجديدة وون بلس تقدم معدل تحديث 120 هرتزًا. بخلاف ذلك؛ فإن دقة الألوان جيدة.

الأداء:

يعمل هاتف (Pixel 5) بمعالج (Snapdragon 765G) من كوالكوم ثماني النوى المُصنع بتقنية 7 نانومتر وبتردد 2.4 جيجاهرتز. يوفر هذا المعالج أداءً جيدًا بالفعل، ولكنه لا يوفر الأداء الذي يوفره أحدث معالج من كوالكوم (Snapdragon 865) الذي تعمل به معظم هواتف أندرويد التي صدرت خلال عام 2020 وتبلغ تكلفتها 700 دولارٍ أيضًا.

يتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي RAM سعتها 8 جيجابايت، ومساحة داخلية للتخزين بسعة 128 جيجابايت مع عدم دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G،، واتصال (واي فاي 6) Wi-Fi 6، وبلوتوث 5.0، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC.

الكاميرا:

يضم هاتف (Pixel 5) كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12.2 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.7، ذات زاوية واسعة، وتدعم ميزة (الضبط التلقائي) Autofocus، والتثبيت البصري للصورة OIS، و(التركيز التلقائي الثنائي البكسل) Dual Pixel PDAF، والثانية: بدقة 16 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، فائقة الاتساع بزاوية 120 درجة.

تُعتبر جودة الكاميرا هي النقطة التي تتفوق فيها جوجل دائمًا، وتأتي كاميرا هاتف (Pixel 5) جيدة تمامًا كما كانت دائمًا في هواتف Pixel. مما يعني أنك ستحصل على صورة عالية الدقة كما تعمل الكاميرا بشكل جيد جدًا في الإضاءة المنخفضة.

تخلت جوجل هذا العام عن العدسة المقربة، وقدمت العدسة الفائقة الاتساع بزاوية 120 درجة، على الرغم من أن تضمين كليهما لن يسبب مشكلة.

ومن التحسينات التي قدمتها جوجل في الكاميرا هي إمكانية استخدام وضع التصوير الليلي (Night Sight) عند التقاط صور شخصية في الوضع الرأسي (Portrait Mode)؛ مما يتيح لك التقاط الصور الشخصية في الإضاءة المنخفضة، وظهور جميع التفاصيل بدون استخدام (ضوء الكاميرا) flash.

كما أضافت جوجل في هاتف (Pixel 5) ميزة جديدة لتحسين جودة تصوير مقاطع الفيديو، وهي ميزة (Cinematic Pan) التي تمنح مقاطع الفيديو الخاصة بك مظهرًا احترافيًا سينمائيًا من خلال الحركة البطيئة الفائقة السلاسة.

يضم الهاتف كاميرا أمامية أحادية العدسة بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0. تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

البطارية ونظام التشغيل:

يعمل الهاتف ببطارية سعتها 4080 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي العكسي.

يعمل هاتف Pixel 5 بإصدار نظام أندرويد 11، ولكنه يدعم بعض الميزات الجديدة الإضافية التي تقتصر عليه فقط، والتي يمكنك التعرف عليها في مقال “5 ميزات جديدة في أندرويد 11 لن تجدها إلا في هاتف Pixel 5 من جوجل“.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Pixel 5 من جوجل:



المواصفات Pixel 5 المعالج Snapdragon 765G من كوالكوم ثماني النوى. الشاشة 6 بوصات، من نوع (OLED)، بدقة 1080 × 2340 بكسلًا، وبكثافة 432 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث 90 هرتزًا، وتقنية (+HDR10). نسبة حجم الشاشة إلى الجسم %85.9. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 جيجابايت من نوع (UFS 2.1). ذاكرة الوصول العشوائي RAm 8 جيجابايت من نوع (LPDDR4x). دعم بطاقة microSD لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12.2 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.7، ذات زاوية واسعة، وتدعم ميزة (الضبط التلقائي) Autofocus، والتثبيت البصري للصورة OIS، و(التركيز التلقائي الثنائي البكسل) Dual Pixel PDAF. والثانية: بدقة 16 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، فائقة الاتساع بزاوية 120 درجة. تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30/60/120/240 إطارًا في الثانية، أو بدقة 720 بكسلًا بمعدل 30 إطاراً في الثانية. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0. تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية. ميزات التأمين البيومترية مستشعر بصمات الأصابع في الخلف.

الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G. شبكات الجيل الرابع 4G. وواي فاي: Wi-Fi 6. وبلوتوث 5.0. و NFC. مقاومة المياه يدعم وفقًا لمعيار IP68. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 11. البطارية سعتها 4080 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا، وتدعم الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي. الألوان الأسود، ولون أخضر جديد تطلق عليه جوجل اسم (Sorta Sage). الوزن 151 جرامًا. الأبعاد 144.7 × 70.4 × 8 مم. السعر 700 دولارٍ. تاريخ الإطلاق أكتوبر 2020.





