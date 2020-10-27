ما هو سعر هاتف آيفون 12 في السعودية وكيف تحصل عليه؟

بدأت شركة آبل يوم الجمعة الماضي بإطلاق هاتفين من سلسلة هواتف (iPhone 12)، وهما: آيفون 12، وآيفون 12 برو، في حين أجلت إطلاق الهاتفين الآخرين في السلسلة إلى يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر القادم.

تدعم جميع هواتف سلسلة آيفون 12 الكثير من التحسينات، حيث تعمل جميعها بأحدث معالج من آبل A14، وتشترك جميعها في نوع الشاشة، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما تدعم جميع الطرز أيضًا ميزة جديدة تُسمى (MagSafe)، التي قد تكون نقطة البيع الرئيسية لهواتف آبل هذا العام.

تُسهل ميزة (MagSafe) شحن هواتف آيفون لاسلكيًا، ولصق حافظات البطاقات ومجموعة متنوعة من الملحقات مغناطيسيًا على خلفية الهاتف، ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه الميزة يمكنك الاطلاع على مقال: “لماذا تعتبر ميزة MagSafe هي التغيير الأكبر في هواتف iPhone 12؟”

تضم سلسلة هواتف آيفون 12 أربعة هواتف بأحجام مختلفة، هي:

هاتف iPhone 12 Mini بشاشة مقاسها 5.4 بوصات.

هاتف iPhone 12 بشاشة مقاسها 6.1 بوصات.

هاتف iPhone 12 Pro بشاشة مقاسها 6.1 بوصات.

هاتف iPhone 12 Pro Max بشاشة 6.7 بوصات.

أسعار آيفون 12 في السعودية:

يتوفر الهاتف بثلاث خيارات من سعة التخزين الداخلية، هي: 64، أو 128، أو 256 جيجابايت، وخمسة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والأخضر، والأزرق، والأحمر، وجميع الطرز متاحة في موقع أمازون السعودية بهذه الأسعار:

أسعار آيفون 12 برو في السعودية:

يتوفر الهاتف بثلاث خيارات من سعة التخزين الداخلية، هي: 128، أو 256 أو 512 جيجابايت، وثلاثة ألوان هي: الأزرق، والذهبي، والفضي، والجرافيتي. وجميع الطرز متاحة في موقع أمازون السعودية بهذه الأسعار:

إليك مواصفات الهاتفين:

يشترك الهاتفان في معظم المواصفات تقريبًا، فهما يعملان بالمعالج نفسه (Apple A14 Bionic)، والبطارية نفسها، ويضمان الشاشة نفسها أيضًا، ويختلفان في الكاميرا، والألوان، وخيارات السعة الداخلية للتخزين كما هو واضح في النقطة السابقة.

يضم الهاتفان الشاشة نفسها، وهي من نوع OLED تطلق عليها آبل اسم (Super Retina XDR)، بمقاس 6.1 بوصات، وبدقة 1170 × 2532 بكسلًا، وبكثافة 460 بكسلًا في البوصة الواحدة.

يضم هاتف (آيفون 12) كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4، فائقة الاتساع بزاوية 120 درجة، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.6. بالإضافة إلى كاميرا أمامية كاميرا أحادية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2.

يضم هاتف (آيفون 12 برو) كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.6، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، فائقة الاتساع بزاوية 120 درجة، والثالثة: عدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0. تدعم التقريب البصري حتى 4x، والتقريب الرقمي حتى (10 مرات) 10x فقط، بالإضافة إلى مستشعر (TOF 3D LiDAR) لاستشعار العمق، وتحسين التصوير في الوضع الليلي، وزيادة سرعة التركيز التلقائي في الإضاءة المنخفضة، وتعزيز تجارب الواقع المعزز.

كما يضم الهاتف كاميرا أمامية أحادية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2، وإلى جانبها يوجد مستشعر (Smart HDR 3) لاستشعار العمق، ودعم تقنية التعرف على الوجه Face ID.

يدعم الهاتفان أيضًا ميزة مقاومة الماء وفقًا لمعيار IP68، حيث يمكن غمرهما في الماء حتى 6 أمتار لمدة تصل إلى 30 دقيقة، كما يدعمان الشحن السلكي السريع، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا عبر شاحن MagSafe.

الجدير بالذكر أن جميع هواتف آيفون 12 لن تأتي مع الشاحن وسماعة الأذن، من أجل الحفاظ على البيئة وفقًا لما قالته آبل، حيث ستجد في العلبة الهاتف، وكابل (USB-C to Lightning) فقط، يعمل مع محولات الطاقة USB-C والمنافذ الموجودة في حاسوبك.

يمكنك استخدام الكابل مع شاحن آيفون 11 إذا كان لديك واحد، وإذا لم يتوفر لديك محول بقدرة 20 واطًا أو أعلى يجب عليك شراء واحد، أو شراء شاحن (MagSafe) من آبل بسعر 39 دولارًا إذا كنت تفضل شحن الهاتف لاسلكيًا.

للتعرف على كافة مواصفات وميزات هواتف آيفون 12 يمكنك الاطلاع على مقالي:





