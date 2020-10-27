سوني تشهد طلبًا “كبيرًا جدًا” على ‏PS5‎‏ قبل الإطلاق

قال رئيس قسم الألعاب لدى سوني اليوم: إن الشركة تشهد طلبًا “كبيرًا جدًا” على منصة الألعاب الجديدة (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 من خلال الطلبات الأولية، حيث يسارع المستخدمون للحصول على الجيل التالي من منصة الألعاب قبل إطلاقها في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال (جيم رايان) – الرئيس التنفيذي لشركة Sony Interactive Entertainment – في مقابلة: إن ما باعته شركة التقنية اليابانية من وحدات (بلاي ستيشن 5) في أول 12 ساعة في الولايات المتحدة من الطلبات الأولية يعادل ما بِيع من منصة (بلاي ستيشن 4) السابقة في أول 12 أسبوعًا.

وقال رايان لوكالة رويترز: “إن الطلب الذي حصل على مستوى الطلب الأولي كبير جدًا جدًا”.

وتهدف سوني – التي باعت أكثر من 100 مليون وحدة من منصة (بلاي ستيشن 4) – إلى إقناع قاعدة مستخدميها بالترقية إلى أجهزتها الجديدة لتشغيل عناوين، مثل: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales، مع قدرات محسنة في الرسومات، والصوت عبر ذراع التحكم الجديد.

ويأتي الإطلاق في خضم جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 التي عززت إيرادات شركات الألعاب، ولكنها أيضًا عطّلت شبكات البيع بالتجزئة، وتطوير الألعاب، وسلاسل توريد التصنيع في جميع أنحاء العالم.

وقال رايان: “قد لا يكون كل من يريد شراء بلاي ستيشن 5 في يوم الإطلاق قادرًا على العثور عليها”، مضيفًا أن الشركة “تعمل بجد قدر المستطاع” لضمان الإمداد خلال موسم العطلات في نهاية العام.

وخلال المدة السابقة، أنشأت سوني شبكة من الاستوديوهات الداخلية التي تنتج عناوين حصرية، ومن ذلك: Ghost of Tsushima من إستديو Sucker Punch Productions، وذلك بهدف منافسة منصات أخرى، مثل: (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X من مايكروسوفت.

وقال رايان: إن شركة سوني سوف تستمر في تنمية قدرات الإستوديو الخاصة بها بصورة طبيعية، مضيفًا أنه “حيث يمكننا تعزيز قدرتنا الداخلية من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ الانتقائية التي قد تكون ممكنة”.





