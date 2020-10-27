حزمة أوفيس عبر آيباد تدعم الفأرة ولوحة التتبع

أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحديثين مهمين لبعض تطبيقات الحزمة الإنتاجية أوفيس (Office) الخاصة بها لمستخدمي حاسب آيباد من شركة آبل.

ووعدت عملاقة البرمجيات بتحديث تطبيقات (Office) لحاسب آيباد في وقت سابق من هذا العام، وأصبحت التحديثات موجودة الآن في (App Store) لتطبيقات (Word) و (Excel) و (PowerPoint).

ويتم طرح التحديثات ببطء للمستخدمين في الوقت الحالي، مع توقع أن يتمكن الجميع من الوصول إليها في الأسبوعين المقبلين.

وأضافت عملاقة البرمجيات أولًا دعمًا للوحة التتبع والفأرة إلى (Word) و (Excel) و (PowerPoint).

وأضافت آبل دعمًا للوحة التتبع والفأرة في وقت سابق من هذا العام مع إصدار (iPadOS 13.4)، مع اتباع نهج مختلف لكيفية نظر المستخدمين إلى المؤشر واستخدامه.

وتتبنى مايكروسوفت النهج نفسه، وذلك من خلال تغيير المؤشر تلقائيًا استنادًا إلى الأداة أو المهمة الموجودة في الوقت الذي تبدأ فيه تحريك الفأرة في أحد تطبيقات أوفيس المتوافقة.

وتتيح لك الميزة الآن استخدام لوحة التتبع المضمنة في (Magic Keyboard) من آبل للتنقل حول النص والصور والكائنات الأخرى في (Word) و (Excel) و (PowerPoint).

ومثل التطبيقات الأخرى التي استفادت من (Magic Keyboard)، فإن بإمكان المؤشر تمييز النص في (Word)، وتغيير حجم الصور والمخططات في (PowerPoint)، وتحديد خلايا متعددة في (Excel).

وهناك ميزة أخرى بارزة تمت إضافتها إلى تطبيقات أفيس الثلاثة نفسها، هي شاشة بدء محدثة وشريط جديد من قوائم الميزات، بحيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى العديد من الميزات التي يوفرها التطبيق.

وتم تصميم المظهر الجديد، وفقًا للمنشور الإعلاني، من أجل توفير واجهة أنظف تجعل من السهل العثور على ما تبحث عنه.

ويأتي الإعلان الجديد بعد أن أضافت مايكروسوفت دعمًا لفتح مستندات متعددة لتطبيقي (Word) و (PowerPoint) في شاشة مقسمة والتمرير فوق العرض ضمن آيباد في وقت سابق من هذا العام، إلى جانب اختصارات لوحة المفاتيح.

وقالت مايكروسوفت: إنها تخطط لتقديم دعم المستندات المتعددة لبرنامج (Excel) في وقت لاحق من هذا العام، مع دعم الملفات دون اتصال بالإنترنت للملفات السحابية وقوائم سياقية، أفضل جديدة.





