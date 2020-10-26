GitHub يزيل أداة لتنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب

استهدفت جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA) أداة تنزيل الفيديو من منصة يوتيوب ضمن موقع (GitHub) بسبب انتهاك حقوق النشر.

وتمت إزالة إحدى هذه الأدوات الشائعة، التي يستخدمها العديد من المطورين، المسماة (YouTube-DL) من (GitHub) في الوقت الحالي بعد تهديد جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية.

وكما أشار باركر هيغينز (Parker Higgins) من مؤسسة حرية الصحافة، فإن جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية طالبت بإزالة التعليمات البرمجية المصدرية لأداة (YouTube -DL) من موقع (GitHub).

وبحسب الجمعية فإن الأداة تنتهك المادة 1201 من قانون حقوق النشر في الولايات المتحدة، الذي يحظر بشكل أساسي الأشياء التي تدور حول إدارة الحقوق الرقمية.

وتُعد (YouTube-DL) بمنزلة أداة سطر الأوامر؛ التي تأخذ عنوان الموقع من يوتيوب وتوجه المستخدم إلى الفيديو والصوت الخام المخزنين ضمن خادم في مكان ما.

ومن خلال موقع الملف الذي يتم بثه عادةً في مشغل ويب يوتيوب، يمكن للمستخدم تنزيل مقطع الفيديو للاستخدام في وضع عدم الاتصال أو النسخ الاحتياطي.

وأزالت منصة استضافة التعليمات البرمجية المملوكة لشركة مايكروسوفت التعليمات البرمجية المصدرية لأداة (YouTube -DL) بعد حصولها على طلب قانوني من جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية.

وأوضح جون بيرجماير (John Bergmayer)، المدير القانوني في مجموعة (Public Knowledge)، أن الرسالة لم تكن إشعار إزالة وفقًا لقانون الألفية الجديدة لحقوق نشر المواد الرقمية، وذلك بالرغم مما نشرته منصة (GitHub).

وقالت الجمعية في رسالتها: إن أداة (YouTube-DL) غير قانونية؛ لأنها تهدف إلى التحايل على تدابير الحماية التكنولوجية التي تستخدمها خدمات البث المرخصة، مثل يوتيوب.

وأضافت: تعيد الأداة إنتاج وتوزيع مقاطع الفيديو الموسيقية والتسجيلات الصوتية المملوكة للشركات الأعضاء في جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية دون إذن لمثل هذا الاستخدام.

وأشار معجبو (YouTube-DL) إلى أنها لا تُستخدم كأداة للقرصنة، حيث يستخدمها بعض الأشخاص لتنزيل نسخة احتياطية من المحتوى الخاص بهم، بينما يستخدمها الآخرون لأرشفة مقاطع الفيديو التي يمكن إزالتها في أي وقت لسبب أو لآخر.

يذكر أن إشعارات الإزالة من جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية كانت شائعة جدًا في الماضي، لكنها تراجعت في الغالب؛ لأن تعقب القراصنة أصبح أكثر صعوبة.





