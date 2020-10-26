ClipDrop .. تطبيق يجعل الواقع المعزز عمليًا

أصبح تطبيق (ClipDrop) الجديد، الذي يستخرج الكائنات والأشخاص والرسومات والنصوص من كاميرا هاتفك الذكي أو لقطات شاشة سطح المكتب من أجل استخدام الصور الناتجة في فوتوشوب والمستندات الأخرى، متاحًا الآن للتجربة.

ويمثل التطبيق – الذي يستهدف الفنانين والمصممين بشكل أساسي – تطورًا رائعًا للواقع المعزز، بحيث يجعل العالم المادي رقميًا، بدلاً من عرض الصور الرقمية على العالم من حولك.

وتُظهر مقاطع الفيديو الترويجية للتطبيق التجريبي أنه قادر على تصوير كل شيء من النباتات إلى أجهزة التلفاز، ثم استيرادها بسرعة إلى المستندات ككائنات تم اقتصاصها.

ويتيح التطبيق استيراد الصور وكذلك النصوص من الكتب إلى مجموعة متنوعة من البرامج والمواقع الإلكترونية، ومن ضمنها تطبيق فوتوشوب.

ويحتوي (ClipDrop) على مكون إضافي للسماح بإسقاط الكائنات كطبقة جديدة، مع قناع قابل للتحرير ضمن فوتوشوب.

كما أن التطبيق يدعم (Google Docs) و (PowerPoint) و (Figma) و (Canva) و (Pitch)، ويمكنك أيضًا استخدام التطبيق لالتقاط صور للأشياء اليومية من حولك لمشاركتها كما تفعل عادةً داخل آي أوإس وأندرويد.

وبالإضافة إلى تطبيقات آي أوإس وأندرويد، يتوفر البرنامج أيضًا لنظامي التشغيل ويندوز وماك، مما يتيح لك التقاط الصور والنصوص من سطح المكتب أو الويب واستيرادها بسرعة إلى المستندات.

ويستخدم التطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأشياء وإزالة خلفيتها، وظهرت فكرة (ClipDrop) لأول مرة كعرض تقني تجريبي في شهر مايو، وسرعان ما جذبت الكثير من الاهتمام.

وقال المطوران (سيريل دياني) (Cyril Diagne) و(جوناثان بلانشيت) (Jonathan Blanchet): كان لدينا أكثر من 100000 شخص مسجلين في قائمة انتظار الإصدار التجريبي يريدون تجربة البرنامج.

وقد أمضى المطوران الأشهر القليلة الماضية في تحويل هذا العرض التوضيحي المبكر إلى منتج تجاري، بحيث يمكنك توجيه التطبيق إلى أي كائن في الواقع، ثم قص خلفيته ونسخه ضمن فوتوشوب.

وبالرغم من أن (ClipDrop) متاح الآن للجمهور، فإن هناك تحذيرات من أنه لا يزال في المرحلة التجريبية، بحيث يجب على المستخدمين توقع وجود بعض الأخطاء.

ويمكنك تجربة التطبيق خمس مرات قبل أن تضطر إلى الدفع، ويبلغ سعر الاشتراك (ClipDrop) حاليًا 39.99 دولارًا لمدة عام، ويرتفع السعر بعد 20 نوفمبر إلى 79.99 دولارًا في السنة، أو 9.99 دولارات في الشهر.





