5 من أبرز تطبيقات جدولة مهام الموظفين في عام 2020

وفقًا لإحدى الدراسات البحثية الحديثة، وُجد أن هناك أكثر من 140 ساعة تُهدر سنويًا أثناء إنشاء جداول العمل اليدوية، التي تشمل: تتبع طلبات الإجازات، وحل التعارض بين المهام التي تنشأ للموظفين، حيث تستغرق الجدولة اليدوية وقتًا أطول، وتزيد من التكاليف. ومن ثم نجد أن استخدام التطبيقات والبرامج التي تُساعد في جدولة مهام الموظفين من شأنها أن تُساهم في حل هذه المشاكل من خلال السماح لأرباب العمل والموظفين بالوصول إلى المعلومات المطلوبة في أي وقت ومن أي مكان.

إليك 5 من أبرز تطبيقات جدولة مهام الموظفين في 2020:

1- تطبيق Homebase:

يأتي تطبيق Homebase بواجهة سهلة الاستخدام، مع الكثير من الميزات التي تساعد في جدولة مهام الموظفين حيث يعتبر التطبيق حل شامل لأصحاب الأعمال الصغيرة، ويأتي بخطة مجانية وأخرى مدفوعة وتمنحك الخطة المجانية كل ما يلزم لبدء جدولة مواعيد عمل الموظفين.

كما تقدم الخطة المجانية الكثير من الميزات، مثل: تتبع أوقات الحضور والانصراف، وإضافة عدد غير محدود من الموظفين وتتبعهم عبر GPS، وتتبع فترات الراحة والعمل الإضافي، بالإضافة إلى القدرة على الجدولة لما يزيد عن 10 أيام، والحصول على تقارير العمل اليومية.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، كما يتوفر إصدار للويب.

2- تطبيق Connecteam:

يعتبر تطبيق Connecteam مناسب للموظفين الذين ينتقلون باستمرار ولا يوجد لديهم مكتب ثابت، وهو مناسب لأصحاب الأعمال والعاملين في المبيعات، والذين يعملون عن بُعد، حيث يقدم الكثير من الميزات الرائعة، مثل: قوائم المراجعة والنماذج، وإمكانية التواصل والدردشة، وإنشاء استطلاعات للرأي، وأدوات للمشاركة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، كما يتوفر إصدار للويب.

3- تطبيق Deputy:

يدعم تطبيق Deputy مجموعة واسعة من احتياجات أرباب العمل، مثل: نظام التقارير الشامل، ومع أن التطبيق لا يوفر خطة مجانية، إلا أنه يمكنك تجربة خدماته لمدة 31 يومًا قبل اتخاذ القرار، ولكن في الفترة التجريبية يمكنك الوصول إلى ميزات، مثل: لوحة تحكم إدارية، وصفحة رئيسية لمنشورات الشركة ومشاركة المستندات.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، كما يتوفر إصدار للويب.

4- تطبيق When I Work:

يوفر تطبيق When I Work حلًا شاملًا لجدولة مهام الموظفين، ويأتي بوظائف واسعة وواجهة سهلة الاستخدام، ويمكنك استخدم الخطة المجانية لجدولة مهام ما يصل إلى 75 موظفًا حتى أسبوع واحد مقدمًا وتتبع أوقات العمل الخاصة بهم، مع ميزات أخرى مثل: مراسلة الفريق، وتتبع طلبات الإجازة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، كما يتوفر إصدار للويب.

5- تطبيق Paycor:

يعد تطبيق Paycor واحد من أقدم تطبيقات جدولة مهام الموظفين ويقدم أدوات الجدولة الشاملة، مع ميزات لإدارة كشوفات المرتبات مما يجعله الخيار الأفضل لمسئولي الموارد البشرية في الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

ويقدم العديد من الميزات، مثل: خطط التعويضات الخاصة بالموظفين، وتتبع الوقت، وإدارة عمليات التوظيف وتتبع المتقدمين، وإدارة الأداء، وتتبع رواتب الموظفين، وقوالب مختلفة يمكن الاختيار من بينها، والحصول على تقارير أسبوعية وشهرية أو سنوية بتنسيق PDF.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، كما يتوفر إصدار للويب.





