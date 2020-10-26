4 طرق لشحن هاتف iPhone 12 الجديد

فعلت شركة آبل ما لا يمكن تصوره مع هاتف iPhone 12 الجديد، حيث توقفت عن تضمين الشاحن والسماعات في الصندوق، ومن المفترض أنه أفضل للبيئة، لكن هذا ليس عزاءًا حقيقيًا عندما تنتهي بطارية هاتفك وليس لديك شاحن متوافق لشحنه.

لجعل الأمور أسوأ، فإن الكبل الذي يأتي مع iPhone 12 هو (Lightning) إلى (USB-C). بعبارة أخرى، الجزء الذي يتصل بهاتفك هو نفسه كما هو الحال دائمًا، لكن الطرف الآخر لن يتم توصيله بطرف شحن USB القديم، وحان الوقت لإيجاد حل جديد، إلا إذا كنت ترغب في استخدام مجموعة الشحن نفسها والكابلات التي استخدمتها دائمًا.

على أي حال، فإن قرار آبل التجاري المشكوك فيه على الأقل يمنح مالكي iPhone 12 فرصة لتقديم (USB-C) والشحن اللاسلكي في حياتهم قبل أن يصبح أحدهما (أو كليهما) معيارًا بدوام كامل. كما أن (USB-C) على وجه الخصوص لن يختفي، لذلك قد يكون الوقت قد حان للاستثمار في حل شحن متوافق.

الشاحن القديم العادي:

الحل الأسهل والأرخص ومباشر لهذه المشكلة الذي أنشأته آبل بشكل تعسفي هو شراء وحدة شحن (USB-C). أي قطعة صغيرة من البلاستيك تقوم بتوصيلها بمأخذ طاقة بمنفذ (USB-C) لكابل (Lightning to USB-C) الخاص الذي حصلت عليه مع هاتف iPhone 12 الجديد.

شواحن محمولة:

بالنسبة لمالكي iPhone 12 الذين يرغبون في الخروج من حين لآخر (بقدر ما نستطيع في ظل الظروف الحالية)، فإن الشاحن المحمول أمر لا بد منه. وتأتي هذه الشواحن المحمولة في العديد من الأحجام والأشكال والقدرات المختلفة.

برج توصيل الطاقة:

هذه الفئة التالية مخصصة للأشخاص الجادين بشأن إدارة الكابلات. وربما يكون هذا كثيرًا إذا كان كل ما تريد القيام به هو الحصول على منفذ( USB-C) موثوق ومتاح لكابل iPhone 12 الخاص بك. ولكن إذا كنت على استعداد لإنفاق بعض المال وإعادة ترتيب بعض الكابلات، فقد يغير برج توصيل الطاقة حياتك.

MagSafe:

بالتزامن مع إطلاق iPhone 12 أعادت آبل العلامة التجارية (MagSafe) التي كانت تستخدم لشواحن (MacBook) قبل أن يتم نقلها إلى (USB-C). وتعيش MagSafe مرة أخرى ولكن هذه المرة كوسيلة لتوفير شحن لاسلكي سريع لجهاز iPhone 12 لأن AirPower لم تصل أبدًا إلى خط النهاية.





